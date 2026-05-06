UBS stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Infineon nach Quartalszahlen des Halbleiterkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Dass diese die Konsensschätzungen nur moderat übertroffen hätten, könnte den Markt enttäuschen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Er verwies auf den starken Kursanstieg der vergangenen Wochen./rob/gl/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,66 % und einem Kurs von 58,66EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Francois-Xavier Bouvignies

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 45,00 € , was einem Rückgang von -23,27% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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