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    Geopolitik & Börse

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    Irankrieg verzögert die Sommerkorrektur – meine Einschätzung

    Brent Öl bei 110 USD, Gas 40 Prozent über Vorkriegsniveau: Solange der Irankrieg anhält, vertagt der Markt die Neubewertung – die Sommerkorrektur verschiebt sich.

    Für Sie zusammengefasst
    • Irankrieg verhindert klassische Sommerkorrektur
    • Hohe Energiepreise binden Kapital in Rohstoffen
    • Markt vertagt Neubewertung bis zur Konfliktauflösung

     

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    Solange der Irankrieg weiterläuft, lässt die Sommerkorrektur auf sich warten. Das klingt zunächst ungewohnt – doch die Marktlogik dahinter ist klar.

    Steigende Energiepreise halten die Inflationserwartungen hoch und binden Kapital in Rohstoff- und Rüstungswerte. Genau die Bewegung, die eine klassische Sommerkorrektur auslösen würde, findet damit nicht statt. Der Markt wartet auf eine Auflösung – und vertagt die Neubewertung so lange, wie der Konflikt als lösbar gilt.

    Energiepreise auf erhöhtem Niveau

    Brent Öl notiert aktuell bei rund 110 USD je Fass. Der europäische Gaspreis liegt 40 Prozent über Vorkriegsniveau. Solange diese Preise auf einen aktiven Konflikt zurückzuführen sind, rechnet der Markt mit einer Auflösung – und vertagt die Neubewertung. Die Zeit läuft ab: „Rechtzeitig" rückt immer näher.

    Auf die Unternehmensgewinne wirken sich die hohen Energiekosten bereits aus. BASF meldete vergangene Woche Umsatz minus 3 Prozent und Gewinn minus 6 Prozent – nicht wegen fehlender Nachfrage, sondern weil deutsche Kostenstrukturen im internationalen Preiswettbewerb nicht mehr mithalten.

    Haben Sie diese Entwicklung bei Industrieunternehmen in Ihrem Portfolio bereits gespürt? Ich lese Ihre Einschätzung gerne. Kommentieren Sie gerne unten.

    Zwei Szenarien – in beiden Fällen kommt Bewegung

    Endet der Irankrieg rasch, fallen Energiepreise. Rohstoff- und Rüstungswerte verlieren ihren Kriegsaufschlag, Kapital sucht sich neue Ziele – und die aufgeschobene Neubewertung kommt auf einmal.

    Dauert der Konflikt an, steigt der strukturelle Druck auf die Unternehmensgewinne weiter. Der Markt würde irgendwann aufhören, die Lage als vorübergehend einzuschätzen – und eine Neubewertung vornehmen.

    In beiden Fällen kommt Bewegung in den Markt. Der Unterschied liegt nur in der Richtung.

    Meine Konsequenz: selektiv reduzieren

    Ehrlich gesagt: Ich habe keine Ahnung, wie weit Donald Trump den Iran-Krieg noch treiben wird. Erfahrungsgemäß treibt er's weiter als wir uns das vorstellen können.

    Daher würde ich mich für diesen Sommer etwas defensiver positionieren. Positionen, die bei anhaltend hohen Energiepreisen besonders unter Druck geraten – darunter Nvidia und Home Depot – würde ich selektiv reduzieren. Moderat auch Gold, das in den vergangenen Jahren sehr gut gelaufen ist und wo Anleger Cash generieren könnten.

    Nicht aus Panik. Sondern weil ich weiß, dass der Markt die Entscheidung irgendwann treffen wird – und ich nicht unvorbereitet dabei stehen möchte.

    Sehen Sie das anders – oder positionieren Sie sich ähnlich? Ich lese Ihre Einschätzung gerne.



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    Autor
    Stephan Heibel
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    Verfasst von Stephan Heibel
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Geopolitik & Börse Irankrieg verzögert die Sommerkorrektur – meine Einschätzung Steigende Energiepreise durch den Irankrieg halten den Markt in der Schwebe – die klassische Sommerkorrektur bleibt aus, solange der Konflikt anhält. Stephan Heibel erklärt die Marktlogik dahinter und welche Depot-Konsequenzen er daraus zieht.

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