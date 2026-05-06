Irankrieg verzögert die Sommerkorrektur – meine Einschätzung

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Solange der Irankrieg weiterläuft, lässt die Sommerkorrektur auf sich warten. Das klingt zunächst ungewohnt – doch die Marktlogik dahinter ist klar.

Steigende Energiepreise halten die Inflationserwartungen hoch und binden Kapital in Rohstoff- und Rüstungswerte. Genau die Bewegung, die eine klassische Sommerkorrektur auslösen würde, findet damit nicht statt. Der Markt wartet auf eine Auflösung – und vertagt die Neubewertung so lange, wie der Konflikt als lösbar gilt.

Energiepreise auf erhöhtem Niveau

Brent Öl notiert aktuell bei rund 110 USD je Fass. Der europäische Gaspreis liegt 40 Prozent über Vorkriegsniveau. Solange diese Preise auf einen aktiven Konflikt zurückzuführen sind, rechnet der Markt mit einer Auflösung – und vertagt die Neubewertung. Die Zeit läuft ab: „Rechtzeitig" rückt immer näher.

Auf die Unternehmensgewinne wirken sich die hohen Energiekosten bereits aus. BASF meldete vergangene Woche Umsatz minus 3 Prozent und Gewinn minus 6 Prozent – nicht wegen fehlender Nachfrage, sondern weil deutsche Kostenstrukturen im internationalen Preiswettbewerb nicht mehr mithalten.

Haben Sie diese Entwicklung bei Industrieunternehmen in Ihrem Portfolio bereits gespürt? Ich lese Ihre Einschätzung gerne. Kommentieren Sie gerne unten.

Zwei Szenarien – in beiden Fällen kommt Bewegung

Endet der Irankrieg rasch, fallen Energiepreise. Rohstoff- und Rüstungswerte verlieren ihren Kriegsaufschlag, Kapital sucht sich neue Ziele – und die aufgeschobene Neubewertung kommt auf einmal.

Dauert der Konflikt an, steigt der strukturelle Druck auf die Unternehmensgewinne weiter. Der Markt würde irgendwann aufhören, die Lage als vorübergehend einzuschätzen – und eine Neubewertung vornehmen.

In beiden Fällen kommt Bewegung in den Markt. Der Unterschied liegt nur in der Richtung.

Meine Konsequenz: selektiv reduzieren

Ehrlich gesagt: Ich habe keine Ahnung, wie weit Donald Trump den Iran-Krieg noch treiben wird. Erfahrungsgemäß treibt er's weiter als wir uns das vorstellen können.

Daher würde ich mich für diesen Sommer etwas defensiver positionieren. Positionen, die bei anhaltend hohen Energiepreisen besonders unter Druck geraten – darunter Nvidia und Home Depot – würde ich selektiv reduzieren. Moderat auch Gold, das in den vergangenen Jahren sehr gut gelaufen ist und wo Anleger Cash generieren könnten.

Nicht aus Panik. Sondern weil ich weiß, dass der Markt die Entscheidung irgendwann treffen wird – und ich nicht unvorbereitet dabei stehen möchte.

Sehen Sie das anders – oder positionieren Sie sich ähnlich? Ich lese Ihre Einschätzung gerne.