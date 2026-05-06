Aktien New York Ausblick
Rekordrally läuft weiter - AMD befeuert KI-Euphorie
- KI-Euphorie und fallende Ölpreise treiben Rally
- Friedenshoffnungen wegen möglicher USA Iran Einigung
- AMD Quartalsgewinner und starke KI-Servernachfrage
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rally am US-Aktienmarkt dürfte sich angesichts KI-Euphorie und deutlich rückläufiger Ölpreise fortsetzen. Im Iran-Krieg überwogen die Hoffnungen.
Der Broker IG taxierte den bekanntesten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart 1,3 Prozent höher auf 49.711 Punkte. Zum Rekordhoch im Februar bei 50.513 Punkten würden damit keine zwei Prozent mehr fehlen. Der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Auswahlindex Nasdaq 100 dürfte 1,3 Prozent höher starten bei 28.375 Punkten und seinen Rekordlauf entsprechend fortsetzen.
"Die Börsenwelt hofft einmal mehr auf eine Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran", kommentierte Portfolio-Manager Thomas Altmann die Gewinne an den Börsen weltweit. Erneut sei daher das klassische Muster aus einem fallenden Ölpreis, fallenden Zinsen und steigenden Aktienkursen zu beobachten. "Die Börsen haben dieses Friedensszenario in den vergangenen Wochen bereits mehrfach gepreist. Ob sie diesmal damit richtig liegen, wird freilich erst die Zukunft zeigen."
Auslöser der Hoffnungen ist ein Bericht des US-Nachrichtenportals Axios, wonach die Vereinigten Staaten kurz vor einer Einigung mit dem Iran über ein Abkommen zur Beendigung des Krieges stehen sollen. Aktuell allerdings warnte US-Präsident Donald Trump den Iran, die Bedingungen zu akzeptieren, sonst drohe eine erneute Bombardierung. Zudem sagte Trump, dass es zu früh sei, über Verhandlungen mit dem Iran von Angesicht zu Angesicht nachzudenken.
Zudem stehen Arbeitsmarktdaten des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP im Blick. Der April-Bericht bewegte aber kaum. Die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft der Vereinigten Staaten stieg zwar im Vergleich zum Vormonat, allerdings nicht so deutlich wie erwartet.
Für Euphorie an den Börsen sorgen laut Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets indes die Quartalszahlen und der angehobene Ausblick des Nvidia -Konkurrenten AMD . "Selbst die kühnsten Erwartungen wurden geschlagen", lobte Lipkow. Die Aktie sprang vorbörslich um fast 17 Prozent hoch auf rund 415 US-Dollar.
Analysten hoben daher nicht nur ihre Kursziele für AMD deutlich an. Goldman Sachs und Bernstein sprachen nun auch Kaufempfehlungen aus. Das Thema agentische Künstliche Intelligenz (KI) treibe die Nachfrage nach Server-Prozessoren an, schrieb etwa James Schneider von Goldman. Sein Kursziel verdoppelte er nahezu, indem er es von 240 auf 450 Dollar hochschraubte. Auch für das Geschäft mit Grafikprozessoren, die in den KI-Rechenzentren zum Einsatz kommen, sieht Schneider 2027 und darüber hinaus immensen Spielraum.
Im Gefolge zogen auch Aktien der Konkurrenz vorbörslich nach oben: So gewannen Intel etwa 4,0 Prozent und Nvidia sowie Broadcom stiegen um jeweils knapp 2 Prozent. Marvell Technology gewannen knapp 3 Prozent und Arm Holdings sprangen sogar um 10 Prozent hoch. Der britische Chipdesigner legt nachbörslich selbst seinen Quartalsbericht vor.
Für das Papier von Super Micro Computer ging es vor dem Börsenstart um 12,5 Prozent nach oben. Der Serverspezialist überzeugte ebenfalls mit seinem Quartalsbericht. Eine starke Nachfrage nach KI-Servern trieb den Umsatz hoch. Zudem meldete er Margenverbesserungen und überzeugte mit seinem Gewinnausblick.
Uber überzeugte ebenfalls mit seinem Quartalsbericht und gab eine besser als erwartete Buchungsprognose ab. Laut dem Fahrdienstvermittler dürfte eine robuste Nachfrage von US-Pendlern und Reisenden die Auswirkungen der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten im laufenden Jahresviertel ausgleichen. Die Aktie gewann vorbörslich 5,2 Prozent.
Eine verbesserte Profitabilität im Streaming-Geschäft von Walt Disney sowie höhere Ausgaben von Gästen in den Resorts des Freizeitkonzerns und auf dessen Kreuzfahrten sorgten für vorbörsliche Gewinne von 5,5 Prozent.
Kraft Heinz stiegen vor dem Börsenstart um knapp 2 Prozent. Der Ketchup-Hersteller überzeugte ebenfalls ergebnisseitig mit seinem Quartalsbericht./ck/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie
Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,53 % und einem Kurs von 348 auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +35,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +128,12 %.
Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 477,15 Mrd..
Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Intel Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 83,00USD was eine Bandbreite von -52,65 %/-12,66 % bedeutet.
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Aktiendepot – Update April 2026
Das zweite Quartal ist angebrochen – bei mir mit gemischten Gefühlen.
Nachfolgend gibt es das April-Update:
Dividendenübersicht
Hiermit die bisherige Übersicht aller Netto-Dividendenerträge der ersten vier Monate nach den letzten Zahlungseingängen für April:
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Zukäufe/Verkäufe 2026
Ende April gab es gleich drei Zukäufe:
4 weitere McDonald´s-Aktien sind im Depot gelandet zu einem Preis von je 250 € + 7,40 € Ordergebühren.
Direkt im Anschluss zogen weitere 15 Pernod Ricard-Anteile im Depot ein, jeweils zum Kaufpreis von 62,74 € + 11,01 € Ordergebühren (dank der französischen Finanztransaktionssteuer in Höhe von 0,40 %).
Zum Schluss machten es sich noch 24 zusätzliche Reckitt Benckiser in meinem Depot gemütlich, hier zum Preis von je 54,74 € + 8,18 € Ordergebühren.
Weitere Details, sowie die Übersicht über alle Zukäufe 2026 findet ihr in der nachfolgenden Übersicht:
Wie eigentlich nicht üblich gab es im April zudem einen ersten Verkauf seit Veröffentlichung der regelmäßigen Depotupdates. Intel ist nach einem rasanten Kursanstieg aus dem Depot geflogen. Hierüber hatte ich bereits berichtet. Trotz Freude über einen dicken Gewinn zeigt sich dennoch mal wieder die Deutlichkeit der Problematik des Timings. Die Aktie stieg nach dem Verkauf unbeirrt weiter auf knapp 87 € (gestern). Über Sinn und Unsinn solcher extremen Kursexplosionen lässt sich sicherlich streiten, aber dass man solche Kursprognosen nicht verlässlich abgeben oder einschätzen kann, lässt sich jedenfalls nicht wegdiskutieren. In der Nachbetrachtung steht man dann natürlich recht schlecht da und es gibt sicherlich Stimmen wie „Gewinne laufen lassen“. Bei einem nicht getätigten Kauf und einem nachfolgenden (deutlichen) Rücksetzer würden dagegen viele wahrscheinlich argumentieren „Da hätte man aber besser mal Gewinne mitnehmen können.“ Einen Teilverkauf hatte ich nach kurzer Überlegung auch abgelehnt und wollte mich von allen Aktien von Intel trennen. Somit ist das Thema für mich jetzt auch durch. Jetzt heißt es Mund abwischen und weiter geht´s!
Strategiewechsel 2026/2027
Genau diese Problematik mit dem Timing – egal ob bei Kauf oder Verkauf – hat mich darin bestärkt, meine Strategie in meinem Hauptdepot (und auch in meinem Zweitdepot und im Depot meiner Frau) anzupassen. Hinzu kommen weitere Probleme wie Ordergebühren, Zeitaufwand und auch steuerliche Nachteile. All diese Probleme kann ich mit ETFs hervorragend umschiffen. Das Hauptaugenmerk bei mir liegt aber tatsächlich beim Thema Zeitaufwand! Ich verbringe zu viel Zeit an und mit der Börse und dem Thema Finanzen allgemein, ohne dass es mich eigentlich weiterbringt. Klar, es macht Spaß und ist auch ein Hobby, aber ich habe auch abseits der Börse viel zu tun und möchte auch dem ein oder anderen weiterem Hobby mehr Zeit widmen. Zudem interessiert sich innerhalb der Familie oder auch im Bekanntenkreis niemand für das Thema. Zu guter Letzt soll auch für die Zukunft alles weitestgehend sattelfest und einfach zu handhaben sein. Falls mit mir mal was sein sollte und ich nicht mehr in der Lage bin, die Depots weiterzuführen, soll im besten Fall einfach alles so weiterlaufen können. Meine Frau oder auch Tochter wären hiermit überfordert (oder würden einfach alles verkaufen).
Natürlich habe ich die Neuausrichtung auch bereits schriftlich fixiert. Dies sieht wie folgt aus:
•Das bestehende Aktiendepot wird bis Jahresende 2026 weiter ausgebaut um einen Gesamtinvestitionsbetrag von 100.000 € ab dem 01.01.2027 zu erreichen. Bei Bedarf und je nach Marktsituation erfolgen möglicherweise Verkäufe und Umschichtungen.
•Das Aktiendepot wird ab dem 01.01.2027 weitestgehend stillgelegt.
•Die Dividenden werden ab diesem Zeitpunkt in einen monatlichen Sparplan auf den ausschüttenden L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Dis (WKN WELT0B) reinvestiert – mit monatlichen Beiträgen in Höhe von jeweils 400 €. Ein entsprechender Sparplan wird zum Jahresende 2026 angelegt.
•Zukünftig mögliche Dividendenüberschüsse oder neue Barmittel durch Einzahlungen können entweder für Einzelkäufe im Aktiendepot oder zur Erhöhung der monatlichen Sparrate des ETF-Sparplanes genutzt werden.
•Das Aktiendepot wird aktiv verwaltet, das ETF-Depot dagegen passiv: Verkäufe sind hier vorerst nicht geplant und erfolgen höchstens bei neuen Rekordständen oder nach sehr starken Kursanstiegen, mit dem Ziel die Anteile anschließend wieder günstiger zurückzukaufen.
Das Ziel besteht darin mit möglichst wenig Aufwand einerseits den Vermögensaufbau (kostengünstig) voranzutreiben und andererseits die regelmäßigen Ausschüttungen langfristig weiter zu steigern. Die ETF-Sparrate habe ich mit 400 € monatlich angesetzt. Im Optimalfall wird die Summe von 4.800 € auf Jahressicht vollständig aus den Dividendeneinnahmen des Aktiendepots gedeckt. Im ersten Jahr könnte es aber auch sein, dass hier noch ein kleiner Differenzbetrag offenbleibt. Das wird sich dann in der praktischen Umsetzung zeigen und ich werde hierzu die Entwicklungen in den monatlichen Updates präsentieren.
Stand der Zielerreichung meiner gesetzten Ziele für das Börsenjahr 2026
1. Mind. 4.300 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2026
= 1.209,79 € / 4.300 € (= 28,13 %)
2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).
= 1,31 % / 5 % (= 26,2 %)
Euch allen einen schönen und möglichst sonnigen Wonnemonat Mai mit noch schöneren und strahlenden (Kurs-)Gewinnen!
Dividendenstatistik April 2026
Depotupdate 04/2026
|Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.
|Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1
|BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
|Capital Southwest Corp. Registered Shares DL 1
|Ceribell Inc. Registered Shares o.N.
|Colt CZ Group SE Names-Aktien KC -,10
|Eleving Group Act.Port.(demat.) EO -,01
|Global X NASDAQ 100® Covered Call UCITS ETF - USD DIS
|Incyte Corp. Registered Shares DL -,001
|Kontron AG Inhaber-Aktien o.N.
|Murapol S.A. Inhaber-Aktien ZY 40
|PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001
|Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002
|The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001
|Victrex PLC Registered Shares LS -,01
|JAN
|292
|FEB
|457
|MRZ
|423
|APR
|864
|2.036,43 €
|01.04.2026
|Ausschüttung
|CAPITAL STHWEST CORP.DL 1
|25,88
|01.04.2026
|Ausschüttung
|ISHSV-EM DIVID.U.ETF DLD
|49,07
|01.04.2026
|Ausschüttung
|NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
|132,52
|01.04.2026
|Ausschüttung
|VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLD
|26,77
|17.04.2026
|Ausschüttung
|RIO TINTO
|112,72
|20.04.2026
|Ausschüttung
|DBS GRP HLDGS SD 1
|7,91
|20.04.2026
|Ausschüttung
|DBS GRP HLDGS SD 1
|34,79
|21.04.2026
|Ausschüttung
|CONDUIT HOLDINGS LTD
|56,53
|21.04.2026
|Ausschüttung
|NESTLE NAM. SF-,10
|109,52
|21.04.2026
|Ausschüttung
|CISCO SYSTEMS DL-,001
|30,30
|24.04.2026
|Ausschüttung
|SALESFORCE INC. DL-,001
|8,38
|24.04.2026
|Ausschüttung
|SALESFORCE INC. DL-,002
|14,37
|24.04.2026
|Ausschüttung
|ING GROEP NV EO -,01
|125,12
|27.04.2026
|Ausschüttung
|BORREGAARD ASA
|130,59
Ob ich es nach Segovia (sehr schöne Gegend zum Wandern - hier spielte sich der Roman "wem die Stunde schlägt" ab) schaffe,