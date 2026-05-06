Dow Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 06.05.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Dow Aktie. Mit einer Performance von -8,02 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,17 %, geht es heute bei der Dow Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Dow ist ein global führendes Chemieunternehmen, das Kunststoffe, Chemikalien und landwirtschaftliche Produkte herstellt. Es hat eine starke Marktstellung in über 160 Ländern. Hauptkonkurrenten sind BASF, DuPont und LyondellBasell. Dow überzeugt durch Innovationskraft, nachhaltige Lösungen und ein breites Produktportfolio.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Dow in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +34,40 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dow Aktie damit um -4,14 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,75 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Dow auf +74,27 %.

Während Dow deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,71 %. Damit gehört Dow heute zu den auffälligeren Werten.

Dow Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,14 % 1 Monat -1,75 % 3 Monate +34,40 % 1 Jahr +35,18 %

Informationen zur Dow Aktie

Stand: 06.05.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 721 Mio. Dow Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,13 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Dow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.