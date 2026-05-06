Sind Nebenwerte trotz der Unsicherheit bereit für eine Aufholjagd?

Nebenwerte erweisen sich als widerstandsfähiger als erwartet. Trotz geopolitischer Spannungen, wie dem Iran-Konflikt, und anhaltender Zinsunsicherheit konnten sich Small- und Mid Caps vergleichsweise stabil halten – ein Umfeld, in dem sie historisch eher unter Druck geraten sind.

Nach Jahren der Underperformance mehren sich nun die Argumente für eine Trendwende. Attraktive Bewertungen treffen auf solide Gewinnperspektiven. Doch ist das bereits der Beginn einer nachhaltigen Aufholbewegung oder bleibt die Rallye angesichts makroökonomischer Risiken vorerst ausgebremst? Beginnt jetzt eine neue Phase für Nebenwerte oder braucht es erst mehr Klarheit bei den Zinsen und Geopolitik?

Wann? Donnerstag, 07. Mai 2026, um 11:00Uhr.

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Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München