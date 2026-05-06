MPC Energy: Zentraler Meilenstein soll noch in Q2 erreicht werden

Im ersten Quartal 2026 haben die drei Solarparks von MPC Energy Solutions 23,3 GWh Strom produziert, was geringfügig unter dem Vorjahreswert (23,6 GWh) gelegen hat, vor allem wegen schlechter Wetterbedingungen in Kolumbien. Zusätzlich belastet hat ein temporäres technisches Problem mit der Verbrauchsmessung in Mexiko. Insgesamt sind die Erlöse der Parks damit leicht, von 2,6 auf 2,5 Mio. US-Dollar zurückgegangen und das operative EBITDA aus dem Anlagenbetrieb hat sich von 1,9 auf 1,8 Mio. US-Dollar reduziert. Zugleich sind der Gesellschaft die anvisierten Fortschritte bei den Overhead-Kosten gelungen, die binnen Jahresfrist weiter von 0,9 auf 0,6 Mio. US-Dollar reduziert werden konnten. Daher wurde die Guidance bekräftigt, die auf Basis des Bestands ein EBITDA aus dem Anlagenbetrieb von 5,5 Mio. US-Dollar sowie, inklusive Overhead-Kosten von 2,3 Mio. US-Dollar, ein EBITDA der Gesellschaft von 3,2 Mio. US-Dollar sowie ein EBIT von 1,6 Mio. US-Dollar für 2026 vorsieht.

Entscheidender ist aber etwas anderes, nämlich der Abschluss einer großen Verkaufstransaktion, die im letzten Jahr vereinbart wurde und einen Zufluss von 27 Mio. US-Dollar für die Eigenkapitalanteile bringen könnte. Gegenstand der Transaktion ist der Solarpark in El Salvador (21,3 MWp) aus dem operativen Portfolio und ein im letzten Jahr fertiggestellter Solarpark in Guatemala mit 66,1 MWp. Letzterer wartet aber nach der Mitte 2025 erfolgten Fertigstellung weiter auf die Inbetriebnahme, für die noch eine letzte Genehmigung von den Netzbehörden fehlt. Das Unternehmen hat weitere Experten hinzugezogen, um diese Hürde zu nehmen, und erwartet einen Abschluss noch in Q2, der unmittelbar auch den Verkauf abschließen würde.

Doch dabei soll es nicht bleiben. Das Unternehmen hat zuletzt bereits ein kleines Entwicklungsprojekt veräußert und arbeitet daran, auch noch die letzten beiden Objekte aus dem Portfolio, die Solarparks in Mexiko und Kolumbien mit 15,8 und 12,3 MWp, zu verkaufen. Das verspricht weitere substanzielle Mittelzuflüsse.

Mit der anstehenden Hauptversammlung schafft die Gesellschaft die Möglichkeit, die freien Mittel möglichst umfassend und steuerfrei an die Aktionäre zurückzuführen. Aktuell liegt der freie Cash bei ca. 7,8 Mio. US-Dollar. Hinzu kommen potenziell die 27 Mio. US-Dollar aus dem bereits ausgeführten Deal sowie weitere Einnahmen aus den beiden noch ausstehenden Verkäufen. Dem steht aktuell, bei einem Aktienkurs von 1,19 Euro und einem Wechselkurs von 1,176 US-Dollar/Euro, eine Marktkapitalisierung von 31,1 Mio. US-Dollar gegenüber. Daraus wird direkt ersichtlich: Wird die Inbetriebnahme in Guatemala erfolgreich abgeschlossen und gelingen dem Management auch noch gute Deals für die Solarparks in Mexiko und Kolumbien, verfügt die Aktie über weiteres deutliches Aufwärtspotenzial. (aktien-globlal.de, erstellt 06.05.26, 15:00 Uhr, veröffentlicht 06.05.26, 15:06 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

Die MPC Energy Solutions Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,45 % und einem Kurs von 1,195EUR auf Lang & Schwarz (06. Mai 2026, 15:07 Uhr) gehandelt.