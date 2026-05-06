Vossloh erhöht Dividende nach Rekordjahr: Jetzt zugreifen!
Vossloh meldet Rekorde, höhere Dividende und volle Auftragsbücher – und startet mit einer Digital-Offensive in die nächste Wachstumsphase.
Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com
- Vossloh erhöht die Dividende auf 1,15 Euro je Aktie (Vorjahr: 1,10 Euro).
- Rekordjahr 2025: Umsatzerlöse stiegen auf 1,34 Milliarden Euro, das EBIT auf 111,9 Millionen Euro.
- Starke Auftragslage: Auftragseingänge 2025 von 1,4 Milliarden Euro; Auftragsbestand über 1 Milliarde Euro und Ende Q1/2026 bei 1,1 Milliarden Euro (Allzeithoch).
- Vorstand kündigt eine Digital-Offensive an; Anfang 2026 wurde eine Hybridanleihe über 250 Millionen Euro zur Finanzierung digitaler Zukäufe aufgenommen.
- Auf der Hauptversammlung in Düsseldorf waren 72,28 % des Grundkapitals vertreten; alle Beschlüsse wurden mehrheitlich angenommen und Vorstand/Aufsichtsrat entlastet.
- Unternehmensprofil: Börsennotiertes Technologieunternehmen für Schieneninfrastruktur mit rund 5.500 Mitarbeitern, über 60 Produktionsstandorten und Produkten/Dienstleistungen in mehr als 100 Ländern.
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Vossloh ist am 06.05.2026.
Der Kurs von Vossloh lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 78,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,35 % im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.333,01PKT (+0,87 %).
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