Tankrabatt funktioniert 'so leidlich'

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz schätzt die Wirkung des Tankrabatts zur Entlastung der Autofahrer von gestiegenen Spritpreisen vorerst zurückhaltend ein. "Er funktioniert so leidlich", sagte der CDU-Politiker in der ZDF-Sendung "Was nun, Herr Merz?". Einige Tankstellen hätten wirklich um 17 Cent reduziert, andere hätten es weniger getan. Nun sei der Markt auch relativ beweglich. "Insofern kann man das jetzt auch nicht eins zu eins alles nachvollziehen."

Merz machte deutlich, dass er die auf zwei Monate befristete Entlastung für gerechtfertigt hält. Man habe dies "in einem vernünftigen Kompromiss in der Koalition so beschlossen, und das wirkt." Der Kanzler sagte: "Wir haben die Preise gesenkt, indem wir auf Mineralölsteuereinnahmen verzichten." Dies sei auch eine Forderung etwa von Arbeitgebern und Gewerkschaften gewesen.