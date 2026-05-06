Karbon-X meldet steigende Nachfrage, da kanadische Anlagen ihre Compliance-Risiken im Vorfeld der CO2-Fristen neu bewerten

Der Anstieg des Handelsvolumens um 170 % gegenüber dem Vorjahr bei TIER- und BC-OBPS-Transaktionen im Rahmen der Handelsaktivitäten von Karbon-X spiegelt die beschleunigte Beschaffungsaktivität wider, da regulierte Unternehmen in die Umsetzungsphase des Compliance-Zyklus 2026 eintreten.

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 6. Mai 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) („Karbon-X“ oder das „Unternehmen“), ein vertikal integrierter Anbieter von Klimalösungen, der sowohl auf regulierten als auch auf freiwilligen Kohlenstoffmärkten tätig ist, meldete eine verstärkte Nachfrage seitens emissionspflichtiger Anlagen in ganz Kanada, da Unternehmen ihre Compliance-Situation im Vorfeld der bevorstehenden Fristen für die Berichterstattung und die Abgabe von Emissionszertifikaten neu bewerten.

Dies umfasst einen Anstieg der Handelsvolumina um 170 % auf den TIER- und BC-OBPS-Märkten im Rahmen der Handelsaktivitäten von Karbon-X im Vergleich zum Vorjahr, was die verstärkte Beteiligung widerspiegelt, da die Anlagen im Vorfeld der Einreichungsfristen in die aktiven Beschaffungs- und Ausführungsphasen übergehen.

Da der aktuelle Compliance-Zyklus im Rahmen der TIER-Verordnung (Technology Innovation and Emissions Reduction) in Alberta, des bundesweiten Output-Based Pricing System (OBPS) und des OBPS in British Columbia voranschreitet, treten die Unternehmen in eine zeitkritischere Phase des Emissionsabgleichs, der Zertifikatsbeschaffung und der Einreichungsplanung ein.

Karbon-X beobachtet eine verstärkte Nachfrage seitens Anlagen, die Emissionsdaten validieren, Verpflichtungsprognosen verfeinern und sich auf strukturiertere und zeitnahe Weise berechtigte Compliance-Zertifikate sichern wollen.

„Wir beobachten eine deutliche Verschiebung, da die Anlagen von der Planung zur Umsetzung übergehen“, sagte William Bullock, Vice President of Trading bei Karbon-X. „Unternehmen, die sich einen Überblick über ihre Compliance-Situation verschafft haben, können kontrollierter handeln. Diejenigen, die dies nicht getan haben, sind oft gezwungen, unter engeren Zeitvorgaben reaktiv zu beschaffen. Hier werden Timing, Marktzugang und strukturierte Umsetzung entscheidend.“