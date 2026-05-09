KI-Boom sprengt alle Grenzen: Diese Tech-Giganten dominieren alles

Der Chipentwickler Advanced Micro Devices (AMD) steht exemplarisch für diesen Trend. Am Mittwoch legte der Konzern nach starken Quartalszahlen und optimistischen Prognosen deutlich zu und steigerte seinen Börsenwert um rund 100 Milliarden US-Dollar. Wachstumstreiber ist vor allem das boomende Rechenzentrums-Geschäft.

Der globale Aktienmarkt erlebt eine tektonische Verschiebung. Künstliche Intelligenz treibt Bewertungen in Höhen, die noch vor wenigen Jahren kaum vorstellbar waren. Vor allem Tech-Konzerne profitieren massiv von dieser Dynamik.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

@wo_wallstreetonline KI verschiebt gerade die Regeln des Aktienmarkts. Billionen-Bewertungen, extreme Moves – und Daten werden zum entscheidenden Faktor. Sind wir noch am Anfang… oder schon mitten in der Übertreibung? #Finanzen #KI #Aktien #TechAktien #Bewertung #Börse ♬ Originalton - wallstreetONLINE

Samsung knackt die Billion

Auch Samsung Electronics erreicht neue Dimensionen. Der Konzern überschritt im asiatischen Handel die Marke von 1 Billion US-Dollar. Damit ist Samsung inzwischen mehr wert als Berkshire Hathaway und nähert sich dem Handelsriesen Walmart.

Die Rallye wird von massiven Investitionen in KI-Infrastruktur getragen. Halbleiterhersteller stehen im Zentrum dieser Entwicklung und profitieren direkt von der steigenden Nachfrage nach Rechenleistung.

Alphabet greift nach der Spitze

Parallel dazu rückt Alphabet weiter nach oben. Der Google-Mutterkonzern könnte schon bald Nvidia als wertvollstes Unternehmen der Welt ablösen. Beide Konzerne steuern auf eine Marktkapitalisierung von jeweils rund 5 Billionen US-Dollar zu.

Allein diese zwei Unternehmen hätten zusammen einen höheren Wert als der Shanghai Composite Index – der größte Aktienmarkt außerhalb der USA.

Märkte im Bann der Tech-Giganten

Die Dominanz der Tech-Werte ist unübersehbar. Sie treiben den Nasdaq auf Rekordstände und verantworten mehr als zwei Drittel des Wachstums im S&P 500 seit dem Iran-Konflikt.

Dabei geht es längst nicht mehr nur um klassische Produktionsfaktoren. Der Marktstratege Ed Yardeni bringt es auf den Punkt: "Vor dem Zeitalter der KI wurde Ökonomen beigebracht, dass es nur drei Produktionsfaktoren gibt: Boden, Arbeit und Kapital." Heute müsse man einen vierten Faktor anerkennen: "Daten."

Daten als neue Machtbasis

Daten entwickeln sich zur zentralen Ressource der globalen Wirtschaft. Ihr Wert geht inzwischen weit über Billionenbeträge hinaus. Unternehmen, die diese Ressource nutzen können, sichern sich entscheidende Wettbewerbsvorteile.

Die aktuelle Marktentwicklung zeigt deutlich: Künstliche Intelligenz ist nicht nur ein Technologietrend. Sie definiert die Spielregeln der globalen Finanzmärkte neu.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 405,72 $ , was eine Steigerung von +5,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer