UNTERNEHMEN vom 06.05.2026 - 15.15 Uhr

MÜNCHEN - Der Autobauer BMW hat im ersten Quartal den Rückgang der Profitabilität in seiner Autosparte kleiner gehalten als befürchtet. Dank ordentlicher Geschäfte in Europa hielten sich die Auswirkungen der Zölle in den USA sowie des schwierigen Marktumfelds in China in Grenzen, die operative Gewinnmarge im Kerngeschäft fiel damit besser aus als befürchtet. Insgesamt sorgte allerdings eine erhöhte Risikovorsorge für Entschädigungen von Autofinanzierungskunden in Großbritannien für ein überraschend schwaches operatives Ergebnis. Das Management um Noch-Chef Oliver Zipse bestätigte den Ausblick - kommende Woche übernimmt der Manager Milan Nedeljkovic seinen Posten. Die Aktie legte am Vormittag an der Dax-Spitze deutlich zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

HANNOVER - Der Reifen- und Kunststofftechnikkonzern Continental hat im ersten Quartal bei weniger Umsatz mehr verdient. Dank guter Reifen-Geschäfte und Kosteneinsparungen stieg die bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern auf 11,9 Prozent, nach 10,7 Prozent im Vorjahreszeitraum, wie das Dax-Unternehmen am Mittwoch in Hannover mitteilte. Die Marge lag damit höher als von Analysten mit im Schnitt 11,4 Prozent erwartet. Die Aktie zog kräftig an.

ROUNDUP: Infineon erhöht Prognose dank KI-Boom - Aktie zollt Rally Tribut

NEUBIBERG - Der Chiphersteller Infineon wird für das laufende Geschäftsjahr optimistischer. So profitiert das Unternehmen vom KI-Boom, auch in der wichtigen Automobilindustrie sieht Infineon erste positive Anzeichen, auch wenn es kurzfristig weiter schwierig bleiben dürfte. Im zweiten Geschäftsquartal ging es für den Dax-Konzern nach einem schwächeren Jahresstart insgesamt wieder aufwärts.

ROUNDUP: Starker Marktstart für Abnehmpille: Novo Nordisk weniger pessimistisch

BAGSVAERD - Die neue Abnehmpille des Pharmaherstellers Novo Nordisk trifft in den USA auf eine riesige Schar Abnehmer. Obwohl der dänische Hersteller weiterhin unter starkem Preis- und Wettbewerbsdruck steht, schaut das Management nun weniger pessimistisch in die nähere Zukunft: Konzernchef Maziar Mike Doustdar geht nun davon aus, dass die Rückgänge bei Umsatz und operativem Ergebnis in diesem Jahr etwas weniger stark ausfallen als bisher erwartet. Mut macht den Skandinaviern dabei der überraschend schwungvolle Jahresstart. An der Börse half das der arg gebeutelten Aktie am Mittwoch auf die Beine.

ROUNDUP: Axa steigert Einnahmen deutlich - Aktie legt kräftig zu

PARIS - Der französische Versicherer Axa hat zum Jahresstart deutlich zugelegt. Die Bruttoprämien und sonstigen Erträge wuchsen im ersten Quartal auf vergleichbarer Basis zum Vorjahreszeitraum um sechs Prozent auf 38,0 Milliarden Euro, wie der Konzern am Dienstagabend in Paris mitteilte. Finanzchef Alban de Mailly Nesle sieht den Konzern in diesem Jahr weiterhin auf dem Weg zum oberen Ende seines Gewinnziels. An der Börse kamen die Neuigkeiten am Mittwoch gut an.

ROUNDUP 2: Lufthansa trotz Kerosin-Lücken optimistisch für Sommer - Kurssprung

FRANKFURT - Trotz drohender Lücken in der Versorgung mit Kerosin blickt der Lufthansa-Konzern optimistisch auf den Sommer. Vorstandschef Carsten Spohr setzt auf höhere Ticketpreise und eine stärkere Nachfrage auf Flügen nach Asien und Afrika, bremst aber beim Ausbau des gesamten Flugangebots. Insgesamt werde der Konzern die für 2026 gesetzten Ziele erreichen und gestärkt aus der Krise hervorgehen.

ROUNDUP: Heidelberg Materials startet mit Rückgängen ins Jahr - Wetter belastet

HEIDELBERG - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials hat im ersten Quartal operativ deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Das Unternehmen habe mithilfe von niedrigeren Kosten und höheren Verkaufspreisen rückläufige Absatzmengen im ersten Quartal teilweise kompensieren können, sagte der Konzernchef Dominik von Achten am Mittwoch in Heidelberg laut einer Mitteilung. Die Nachfrage in vielen Märkten habe sich bereits zu Beginn des zweiten Quartals deutlich erholt. Sie dürfte sich im weiteren Jahresverlauf in den Kernmärkten anhaltend stabilisieren. Gleichzeitig setze der Konzern weiterhin auf striktes Kostenmanagement und Preisanpassungen. Die Ziele für das Gesamtjahr 2026 bestätigte das im Dax notierte Unternehmen. Die Aktie legte im frühen Handel um rund zwei Prozent zu.

ROUNDUP 2: Daimler-Truck-Gewinn bricht ein - Aufträge ziehen an

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN - Der Nutzfahrzeug-Hersteller Daimler Truck hat im ersten Quartal die Probleme in Nordamerika zu spüren bekommen. Umsatz und operatives Ergebnis fielen deutlich. Unter dem Strich sorgte auch eine Abschreibung für den verzögerten Produktionsstart bei einer Batteriefirma in den USA für Sonderkosten. Das Management um Chefin Karin Radström sieht aber mit dem nun wieder anziehenden Auftragseingang Licht am Ende des Tunnels und bestätigte seine Jahresprognose. Schon im zweiten Quartal soll es im wichtigen US-Markt bei der Profitabilität wieder deutlich aufwärtsgehen. Die Aktie legte zu.

ROUNDUP: Fresenius legt zum Jahresauftakt weiter zu - Ausblick bestätigt

BAD HOMBURG - Ein florierendes Geschäft seiner Tochter Kabi und Verbesserungen im Krankenhausgeschäft haben dem Dax-Konzern Fresenius zum Jahresauftakt Rückenwind verliehen. "Fresenius ist hervorragend ins Jahr 2026 gestartet", sagte Konzernchef Michael Sen am Mittwoch und bestätigte die Jahresziele. Abseits der Zahlen verkündete das Unternehmen zusammen mit SAP den Einstieg beim Software-Entwickler Avelios Medical. Der Aktie halfen die Nachrichten aber nicht auf die Sprünge.

ROUNDUP: Zalando mit Zuwächsen zum Jahresstart - Aktie gibt aber nach

BERLIN - Die Übernahme von About You hat dem Online-Händler Zalando im ersten Quartal deutliche Zuwächse bei Umsatz und operativen Gewinn im Tagesgeschäft beschert. Zudem profitierte das Unternehmen vom Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI). Die Jahresprognose bestätigte der im Dax notierte Konzern zur Zahlenvorlage am Mittwoch in Berlin. Die Anleger zeigten sich aber vorsichtig.

ROUNDUP: Hensoldt mit Auftragsboom zum Jahresstart - Aktie im Minus

TAUFKIRCHEN - Der Rüstungsboom hat Hensoldt einen starken Jahresstart beschert. Im ersten Quartal habe sich der Auftragseingang verglichen mit dem Vorjahreszeitraum auf knapp 1,5 Milliarden Euro mehr als verdoppelt, teilte der im Index der mittelgroßen Unternehmenswerte MDax notierte Radar-Spezialist am Mittwoch mit. Damit sitzt Hensoldt auf einem Rekord-Auftragsbestand von 9,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen bestätigte seine Jahresziele.

ROUNDUP: Renk bestätigt Prognose nach starkem Jahresstart - Aktie schwächelt

AUGSBURG - Der Getriebehersteller Renk hat zum Jahresstart vom Rüstungsboom profitiert. Im ersten Quartal waren unter anderem Panzergetriebe für ein Programm der Nato-Staaten sowie den Puma-Panzer der Bundeswehr gefragt, wie der im MDax der mittelgroßen Werte notierte Rüstungszulieferer am Mittwoch mitteilte. Der Auftragseingang stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 6,1 Prozent auf rund 582 Millionen Euro. Das sei der beste Jahresauftakt der Firmengeschichte. Damit sitzt Renk auf einem Auftragsbestand von rund 6,9 Milliarden Euro und bestätigt seine Jahresziele.

ROUNDUP: Hellofresh startet besser als erwartet ins Jahr - Aktie steigt deutlich

BERLIN - Schlechtes Wetter zu Jahresbeginn in den USA sowie ein insgesamt weiter rückläufiges Geschäft mit Kochboxen und Fertiggerichten hat Hellofresh zum Jahresstart belastet. Die Erwartungen von Analysten übertraf das Unternehmen aber. Zudem bestätigte der Konzern die Jahresprognose. An der Börse kam das bei den Anlegern gut an.

ROUNDUP: Ahold Delhaize holt Kingfisher-Chef und steigert Marge - Aktie verliert

ZAANDAM - Der niederländische Supermarktbetreiber Ahold Delhaize bekommt einen neuen Chef. Frans Muller übergebe die Leitung im April 2027 an den Handelsmanager Thierry Garnier, der derzeit den britischen Baumarktkonzern Kingfisher führt, teilte Ahold Delhaize am Mittwoch mit seiner Quartalsbilanz in Zaandam mit. Im ersten Quartal lief es für den Supermarktbetreiber besser als gedacht. Für die Ahold-Aktie ging es dennoch abwärts.

Walt Disney wächst dank Streaming und Filmen - Aktie zieht kräftig an

BURBANK - Der US-Entertainmentriese Walt Disney hat im zweiten Geschäftsquartal von besseren Resultaten in seinem Streamingdienst sowie von Filmen und Freizeitangeboten profitiert. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 8 Prozent auf 1,57 Dollar, wie der Konzern am Mittwoch in Burbank mitteilte. Das war mehr als von Experten gedacht. Auch der um 7 Prozent auf 25,2 Milliarden Dollar (21,5 Mrd Euro) gestiegene Umsatz lag höher als von Analysten erwartet. Das Management um den seit Kurzem amtierenden Chef Josh D'Amaro geht davon aus, auch im zweiten Geschäftshalbjahr das Wachstum beschleunigen zu können. Die Aktie kletterte vorbörslich um fast vier Prozent.

ROUNDUP: Rational startet mit mehr Umsatz ins Jahr als gedacht - Aktie gefragt

LANDSBERG AM LECH - Der Großküchen-Ausrüster Rational hat zum Jahresstart von Zuwächsen in Europa und Nordamerika profitiert. In Asien belasteten hingegen rückläufige Umsätze in China. Alles in allem stieg der Umsatz im ersten Quartal im Jahresvergleich um acht Prozent auf 317,6 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Ohne negative Effekte von Währungsumrechnungen fiel das Wachstum etwas höher aus. Während der Umsatz die durchschnittliche Analystenschätzung übertraf, blieb das Wachstum des Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) mit plus fünf Prozent auf 75,9 Millionen Euro etwas hinter der Erwartung zurück.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,49 % und einem Kurs von 42,00 auf Tradegate (06. Mai 2026, 15:22 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +18,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,58 %. Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 131,84 Mrd.. Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6600 %. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 260,50DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 332,00DKK was eine Bandbreite von +349,58 %/+752,92 % bedeutet.



