dpa-AFX-Überblick
UNTERNEHMEN vom 06.05.2026 - 15.15 Uhr
ROUNDUP 2: BMW verdient mit Autos mehr als gedacht - Risikovorsorge kostet Geld
MÜNCHEN - Der Autobauer BMW hat im ersten Quartal den Rückgang der Profitabilität in seiner Autosparte kleiner gehalten als befürchtet. Dank ordentlicher Geschäfte in Europa hielten sich die Auswirkungen der Zölle in den USA sowie des schwierigen Marktumfelds in China in Grenzen, die operative Gewinnmarge im Kerngeschäft fiel damit besser aus als befürchtet. Insgesamt sorgte allerdings eine erhöhte Risikovorsorge für Entschädigungen von Autofinanzierungskunden in Großbritannien für ein überraschend schwaches operatives Ergebnis. Das Management um Noch-Chef Oliver Zipse bestätigte den Ausblick - kommende Woche übernimmt der Manager Milan Nedeljkovic seinen Posten. Die Aktie legte am Vormittag an der Dax-Spitze deutlich zu.
ROUNDUP 2: Conti profitiert von solidem Reifengeschäft - Aktie zieht an
HANNOVER - Der Reifen- und Kunststofftechnikkonzern Continental hat im ersten Quartal bei weniger Umsatz mehr verdient. Dank guter Reifen-Geschäfte und Kosteneinsparungen stieg die bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern auf 11,9 Prozent, nach 10,7 Prozent im Vorjahreszeitraum, wie das Dax-Unternehmen am Mittwoch in Hannover mitteilte. Die Marge lag damit höher als von Analysten mit im Schnitt 11,4 Prozent erwartet. Die Aktie zog kräftig an.
ROUNDUP: Infineon erhöht Prognose dank KI-Boom - Aktie zollt Rally Tribut
NEUBIBERG - Der Chiphersteller Infineon wird für das laufende Geschäftsjahr optimistischer. So profitiert das Unternehmen vom KI-Boom, auch in der wichtigen Automobilindustrie sieht Infineon erste positive Anzeichen, auch wenn es kurzfristig weiter schwierig bleiben dürfte. Im zweiten Geschäftsquartal ging es für den Dax-Konzern nach einem schwächeren Jahresstart insgesamt wieder aufwärts.
ROUNDUP: Starker Marktstart für Abnehmpille: Novo Nordisk weniger pessimistisch
BAGSVAERD - Die neue Abnehmpille des Pharmaherstellers Novo Nordisk trifft in den USA auf eine riesige Schar Abnehmer. Obwohl der dänische Hersteller weiterhin unter starkem Preis- und Wettbewerbsdruck steht, schaut das Management nun weniger pessimistisch in die nähere Zukunft: Konzernchef Maziar Mike Doustdar geht nun davon aus, dass die Rückgänge bei Umsatz und operativem Ergebnis in diesem Jahr etwas weniger stark ausfallen als bisher erwartet. Mut macht den Skandinaviern dabei der überraschend schwungvolle Jahresstart. An der Börse half das der arg gebeutelten Aktie am Mittwoch auf die Beine.
ROUNDUP: Axa steigert Einnahmen deutlich - Aktie legt kräftig zu
PARIS - Der französische Versicherer Axa hat zum Jahresstart deutlich zugelegt. Die Bruttoprämien und sonstigen Erträge wuchsen im ersten Quartal auf vergleichbarer Basis zum Vorjahreszeitraum um sechs Prozent auf 38,0 Milliarden Euro, wie der Konzern am Dienstagabend in Paris mitteilte. Finanzchef Alban de Mailly Nesle sieht den Konzern in diesem Jahr weiterhin auf dem Weg zum oberen Ende seines Gewinnziels. An der Börse kamen die Neuigkeiten am Mittwoch gut an.
ROUNDUP 2: Lufthansa trotz Kerosin-Lücken optimistisch für Sommer - Kurssprung
FRANKFURT - Trotz drohender Lücken in der Versorgung mit Kerosin blickt der Lufthansa-Konzern optimistisch auf den Sommer. Vorstandschef Carsten Spohr setzt auf höhere Ticketpreise und eine stärkere Nachfrage auf Flügen nach Asien und Afrika, bremst aber beim Ausbau des gesamten Flugangebots. Insgesamt werde der Konzern die für 2026 gesetzten Ziele erreichen und gestärkt aus der Krise hervorgehen.
ROUNDUP: Heidelberg Materials startet mit Rückgängen ins Jahr - Wetter belastet
HEIDELBERG - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials hat im ersten Quartal operativ deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Das Unternehmen habe mithilfe von niedrigeren Kosten und höheren Verkaufspreisen rückläufige Absatzmengen im ersten Quartal teilweise kompensieren können, sagte der Konzernchef Dominik von Achten am Mittwoch in Heidelberg laut einer Mitteilung. Die Nachfrage in vielen Märkten habe sich bereits zu Beginn des zweiten Quartals deutlich erholt. Sie dürfte sich im weiteren Jahresverlauf in den Kernmärkten anhaltend stabilisieren. Gleichzeitig setze der Konzern weiterhin auf striktes Kostenmanagement und Preisanpassungen. Die Ziele für das Gesamtjahr 2026 bestätigte das im Dax notierte Unternehmen. Die Aktie legte im frühen Handel um rund zwei Prozent zu.
ROUNDUP 2: Daimler-Truck-Gewinn bricht ein - Aufträge ziehen an
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN - Der Nutzfahrzeug-Hersteller Daimler Truck hat im ersten Quartal die Probleme in Nordamerika zu spüren bekommen. Umsatz und operatives Ergebnis fielen deutlich. Unter dem Strich sorgte auch eine Abschreibung für den verzögerten Produktionsstart bei einer Batteriefirma in den USA für Sonderkosten. Das Management um Chefin Karin Radström sieht aber mit dem nun wieder anziehenden Auftragseingang Licht am Ende des Tunnels und bestätigte seine Jahresprognose. Schon im zweiten Quartal soll es im wichtigen US-Markt bei der Profitabilität wieder deutlich aufwärtsgehen. Die Aktie legte zu.
ROUNDUP: Fresenius legt zum Jahresauftakt weiter zu - Ausblick bestätigt
BAD HOMBURG - Ein florierendes Geschäft seiner Tochter Kabi und Verbesserungen im Krankenhausgeschäft haben dem Dax-Konzern Fresenius zum Jahresauftakt Rückenwind verliehen. "Fresenius ist hervorragend ins Jahr 2026 gestartet", sagte Konzernchef Michael Sen am Mittwoch und bestätigte die Jahresziele. Abseits der Zahlen verkündete das Unternehmen zusammen mit SAP den Einstieg beim Software-Entwickler Avelios Medical. Der Aktie halfen die Nachrichten aber nicht auf die Sprünge.
ROUNDUP: Zalando mit Zuwächsen zum Jahresstart - Aktie gibt aber nach
BERLIN - Die Übernahme von About You hat dem Online-Händler Zalando im ersten Quartal deutliche Zuwächse bei Umsatz und operativen Gewinn im Tagesgeschäft beschert. Zudem profitierte das Unternehmen vom Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI). Die Jahresprognose bestätigte der im Dax notierte Konzern zur Zahlenvorlage am Mittwoch in Berlin. Die Anleger zeigten sich aber vorsichtig.
ROUNDUP: Hensoldt mit Auftragsboom zum Jahresstart - Aktie im Minus
TAUFKIRCHEN - Der Rüstungsboom hat Hensoldt einen starken Jahresstart beschert. Im ersten Quartal habe sich der Auftragseingang verglichen mit dem Vorjahreszeitraum auf knapp 1,5 Milliarden Euro mehr als verdoppelt, teilte der im Index der mittelgroßen Unternehmenswerte MDax notierte Radar-Spezialist am Mittwoch mit. Damit sitzt Hensoldt auf einem Rekord-Auftragsbestand von 9,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen bestätigte seine Jahresziele.
ROUNDUP: Renk bestätigt Prognose nach starkem Jahresstart - Aktie schwächelt
AUGSBURG - Der Getriebehersteller Renk hat zum Jahresstart vom Rüstungsboom profitiert. Im ersten Quartal waren unter anderem Panzergetriebe für ein Programm der Nato-Staaten sowie den Puma-Panzer der Bundeswehr gefragt, wie der im MDax der mittelgroßen Werte notierte Rüstungszulieferer am Mittwoch mitteilte. Der Auftragseingang stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 6,1 Prozent auf rund 582 Millionen Euro. Das sei der beste Jahresauftakt der Firmengeschichte. Damit sitzt Renk auf einem Auftragsbestand von rund 6,9 Milliarden Euro und bestätigt seine Jahresziele.
ROUNDUP: Hellofresh startet besser als erwartet ins Jahr - Aktie steigt deutlich
BERLIN - Schlechtes Wetter zu Jahresbeginn in den USA sowie ein insgesamt weiter rückläufiges Geschäft mit Kochboxen und Fertiggerichten hat Hellofresh zum Jahresstart belastet. Die Erwartungen von Analysten übertraf das Unternehmen aber. Zudem bestätigte der Konzern die Jahresprognose. An der Börse kam das bei den Anlegern gut an.
ROUNDUP: Ahold Delhaize holt Kingfisher-Chef und steigert Marge - Aktie verliert
ZAANDAM - Der niederländische Supermarktbetreiber Ahold Delhaize bekommt einen neuen Chef. Frans Muller übergebe die Leitung im April 2027 an den Handelsmanager Thierry Garnier, der derzeit den britischen Baumarktkonzern Kingfisher führt, teilte Ahold Delhaize am Mittwoch mit seiner Quartalsbilanz in Zaandam mit. Im ersten Quartal lief es für den Supermarktbetreiber besser als gedacht. Für die Ahold-Aktie ging es dennoch abwärts.
Walt Disney wächst dank Streaming und Filmen - Aktie zieht kräftig an
BURBANK - Der US-Entertainmentriese Walt Disney hat im zweiten Geschäftsquartal von besseren Resultaten in seinem Streamingdienst sowie von Filmen und Freizeitangeboten profitiert. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 8 Prozent auf 1,57 Dollar, wie der Konzern am Mittwoch in Burbank mitteilte. Das war mehr als von Experten gedacht. Auch der um 7 Prozent auf 25,2 Milliarden Dollar (21,5 Mrd Euro) gestiegene Umsatz lag höher als von Analysten erwartet. Das Management um den seit Kurzem amtierenden Chef Josh D'Amaro geht davon aus, auch im zweiten Geschäftshalbjahr das Wachstum beschleunigen zu können. Die Aktie kletterte vorbörslich um fast vier Prozent.
ROUNDUP: Rational startet mit mehr Umsatz ins Jahr als gedacht - Aktie gefragt
LANDSBERG AM LECH - Der Großküchen-Ausrüster Rational hat zum Jahresstart von Zuwächsen in Europa und Nordamerika profitiert. In Asien belasteten hingegen rückläufige Umsätze in China. Alles in allem stieg der Umsatz im ersten Quartal im Jahresvergleich um acht Prozent auf 317,6 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Ohne negative Effekte von Währungsumrechnungen fiel das Wachstum etwas höher aus. Während der Umsatz die durchschnittliche Analystenschätzung übertraf, blieb das Wachstum des Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) mit plus fünf Prozent auf 75,9 Millionen Euro etwas hinter der Erwartung zurück.
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Weitere Meldungen
-Klöckner & Co steigert operatives Ergebnis
-Umbaukosten drücken Evotec zum Jahresstart operativ ins Minus -Adyen steigert Transaktionsvolumen zum Jahresstart deutlicher als erwartet -SAP und Fresenius investieren gemeinsam in KI-gestütztes Klinikinfosystem -Medizintechnikhersteller Philips besser als erwartet - Lieferkettenprobleme -Flughäfen: Weniger Passagiere wegen Krieg und Streiks -Bayer stärkt Pipeline potentieller Augenmedikamente mit Übernahme -VW größter Aktionär bei Tesla-Herausforderer Rivian
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Kundenhinweis:
ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,49 % und einem Kurs von 42,00 auf Tradegate (06. Mai 2026, 15:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +18,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,58 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 131,84 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6600 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 260,50DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 332,00DKK was eine Bandbreite von +349,58 %/+752,92 % bedeutet.
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Rekordjahr für BMW – Steyrer Motorenwerk baut Fertigung für E-Antriebe aus - 06. März 2026
Die BMW Group hat 2025 in Österreich trotz schwierigem Branchenumfeld einen neuen Umsatzrekord erzielt. Der Gesamtumsatz der heimischen Gesellschaften stieg um mehr als fünf Prozent auf 9,67 Milliarden Euro. Damit gehört BMW weiterhin zu den umsatzstärksten Unternehmen im Land und bleibt mit 21.072 Neuzulassungen führender Premiumhersteller in Österreich.
⚠️ Wichtiger Hinweis
Diese Daten wurden mithilfe einer KI erstellt und basieren auf historischen Marktdaten sowie aktuellen Snapshot-Werten vom 06. März 2026.
- Keine Anlageberatung: Dies ist eine Modellrechnung nach bestem Wissen, keine Empfehlung.
- Eigenes Risiko: Börsenkurse sind volatil; die Vergangenheit ist kein Garant für die Zukunft. Schalte dein eigenes Gehirn ein und prüfe die Daten gegen offizielle Investor Relations Berichte.
Zentrale Einflussfaktoren auf den Aktienkurs
- Roll-out der „Neuen Klasse“: Die Markteinführung dieser neuen Elektro-Plattform (ab 2025/2026) ist der wichtigste Hebel. Gelingt die Skalierung bei gleichzeitiger Erhaltung der Margen, wirkt dies als Kurstreiber.
- Abhängigkeit von China: Als wichtigster Einzelmarkt beeinflussen dortige Handelsspannungen, Zölle und der intensive Wettbewerb durch lokale Hersteller die Bewertung massiv.
- Kapitalrückführung: Das laufende Aktienrückkaufprogramm (2025–2027) stützt den Kurs aktiv, indem es das Angebot an Aktien verknappt und den Gewinn pro Aktie (EPS) optisch verbessert.
- Dividendenpolitik: Mit einer erwarteten Rendite von über 5 % bis 6 % (Prognose bis 2028) bleibt die Aktie für Value-Investoren attraktiv.
- Produktionsstandort Steyr: Der Ausbau der E-Antrieb-Fertigung (zweite Linie 2026) und der Serienstart von Wasserstoff-Systemen (2028) sichern die operative Zukunftsfähigkeit ab.
Einschätzung der Analysten (2026–2028)
|Zeitraum
|Prognose / Kursziel
|Analysten-Einschätzung
|2026
|~92,00 € bis 94,50 €
|Viele Banken (z.B. UBS) sehen hier ein faires Niveau, sofern die Margen im Bereich von 4–6% stabil bleiben.
|2027
|Ø 94,86 €
|Das Durchschnittsziel liegt ca. 16 % über dem aktuellen Kurs. Optimistische Schätzungen reichen bis 120,75 €.
|2028
|Stabilisierung
|Fokus auf Profitabilität der neuen Plattformen. Die Dividende soll konstant über 6 % liegen.
Hier ist die detaillierte Gegenüberstellung der Dividendenprognosen sowie die technische Analyse der chartrelevanten Marken für die BMW-Aktie (Stammaktie) für den Zeitraum 2026 bis 2028.
1. Dividendenprognose 2026–2028
BMW gilt traditionell als starker Dividendenzahler, wobei die Ausschüttung zyklisch schwanken kann. Analysten erwarten für die kommenden Jahre eine steigende Tendenz, unterstützt durch die Erholung der Margen bei Elektrofahrzeugen.
|Geschäftsjahr
|Erwartete Dividende (Stammaktie)
|Prognostizierte Dividendenrendite
|2025 (Auszahlung 2026)
|~4,11 € bis 4,30 €
|~4,9 % bis 5,3 %
|2026 (Auszahlung 2027)
|~4,71 € bis 4,96 €
|~5,6 % bis 6,0 %
|2027 (Auszahlung 2028)
|~5,32 € bis 5,73 €
|~6,3 % bis 6,8 %
2. Technische Chartanalyse & Einstiegspunkte
Der aktuelle Kurs der Stammaktie liegt bei ca. 81,42 € (Stand: 05. März 2026). Die charttechnische Lage ist kurzfristig durch ein gemischtes Bild aus Erholungssignalen und Widerständen geprägt.
- Wichtige Widerstände (Kursziele nach oben):
- ~90,00 € bis 91,64 €: Erste signifikante Hürde und Zone für Gewinnmitnahmen.
- 94,45 € bis 94,86 €: Das aktuelle 12-Monats-Hoch sowie das durchschnittliche Analysten-Kursziel für 2026/2027.
- ~102,35 €: Ein offenes "Dividendengap" aus Mai 2024, das bei einem Ausbruch über 95 € angesteuert werden könnte.
- Unterstützungen (Mögliche Einstiegsbereiche):
- ~85,00 €: Der gleitende Durchschnitt (EMA 200) dient als dynamische Unterstützung.
- ~75,00 €: Eine psychologisch wichtige Marke, an der die Aktie Anfang 2025 drehte.
- 63,00 € bis 68,00 €: Massiver langfristiger Boden; ein Fall unter 63 € würde das bullische Szenario neutralisieren.
3. Strategische Einschätzung
- Für Dividendenjäger: Die Rendite ist im Vergleich zum DAX-Durchschnitt (ca. 3-4 %) überdurchschnittlich hoch. Der Einstieg bietet sich bei Rücksetzern in den Bereich von 80–85 € an.
- Für Trendfolger: Ein nachhaltiges Überschreiten der 95-€-Marke könnte den Weg Richtung Allzeithoch frei machen.
Hier ist die Gegenüberstellung für die BMW-Aktie im Zeitraum
2026 bis 2028, basierend auf der aktuellen Transformation und den Marktdaten:
Szenarien-Vergleich (2026–2028)
|Faktor
|Base Case (Normal-Szenario)
|Bull Case (Optimistisch)
|Markthochlauf
|Die „Neue Klasse“ wird gut angenommen, ersetzt aber zunächst nur Bestandsmodelle.
|Die „Neue Klasse“ wird zum Gamechanger und gewinnt massiv Marktanteile von Tesla/BYD.
|Margen (EBIT)
|Stabilisierung im Zielkorridor von 8–10 %.
|Effizienzgewinne der neuen Plattform treiben Marge auf >11 %.
|China-Geschäft
|Marktanteile halten sich trotz Preiskampf; moderates Wachstum.
|BMW etabliert sich als Top-Luxus-Wahl; Handelsspannungen lösen sich auf.
|Antriebsmix
|E-Antrieb-Quote steigt stetig; Verbrenner bleiben Cash-Cow.
|Wasserstoff-Serienstart 2028 generiert massives Medien- und Anlegerinteresse (Hype-Faktor).
|Aktienkurs-Ziel
|~95 € bis 105 € (Schrittweises Wachstum)
|120 € bis 140 € (Neubewertung als Tech-Leader)
Detail-Analyse
1. Das Normal-Szenario (Base Case) – "Solide Transformation"
- Logik: BMW liefert wie versprochen. Die hohen Investitionen in das Werk Steyr und die neuen E-Plattformen zahlen sich aus, führen aber nicht sofort zu einer Explosion der Gewinne, da die Entwicklungskosten hoch bleiben.
- Treiber: Kontinuierliche Aktienrückkäufe stützen den Kurs. Die Dividende bleibt stabil bei ca. 5,00 €.
- Risiko: Ein stagnierender Gesamtmarkt in Europa bremst das Wachstum aus.
2. Der Bull Case – "Der Premium-Champion"
- Logik: Die "Neue Klasse" setzt neue Maßstäbe bei Software und Reichweite. BMW wird an der Börse nicht mehr nur als "Autobauer", sondern als Technologieunternehmen bewertet (höheres KGV).
- Treiber:
- Die Produktion in Steyr läuft effizienter als geplant (Skaleneffekte).
- Wasserstoff (2028) wird als echte Alternative für Langstrecken akzeptiert, was BMW einen Alleinstellungsvorteil gegenüber Konkurrenten verschafft, die nur auf Batterie setzen.
Marktreaktion: Analysten heben ihre Kursziele massiv an, da BMW beweist, dass man profitabler als die Konkurrenz elektrifizieren kann.
Zusammenfassung der Kursmarken
- Abwärtsschutz: Bei ca. 75 € liegt eine starke Unterstützung (Sicherheitsnetz).
- Normal-Ziel: Ein Kurs um die 100 € reflektiert ein gesundes Unternehmen in der Transformation.
- Bull-Ziel: Alles über 120 € setzt voraus, dass BMW die Marktführerschaft im Premium-E-Segment übernimmt.
Im Detail zeigt der Vergleich für den Zeitraum
2026 bis 2028 drei unterschiedliche Transformationsgeschwindigkeiten. Während BMW auf maximale Flexibilität setzt, fokussiert Mercedes-Benz auf die Rendite pro Fahrzeug und Volvo auf eine radikale, softwaregetriebene Elektrifizierung.
Wer gewinnt in welchem Bereich?
- Technologische Breite (Sieg: BMW):
- BMW ist der einzige der drei, der ab 2028 mit dem Wasserstoff-Brennstoffzellensystem (u.a. aus Steyr) ein drittes Standbein in Serie bringt. Siehe: https://www.bmw.de/de/mehr-bmw/neue-klasse.html
- Dies senkt das Risiko, falls der E-Auto-Markt langsamer wächst als erwartet.
- Profitabilität & Dividende (Sieg: Mercedes):
- Mercedes-Benz priorisiert konsequent die Marge vor dem Volumen.
- Für 2026 wird eine Dividendenrendite von ca. 6,2 % erwartet, was die Aktie nach unten absichert. Mercedes Investor Relations
- Innovationsgeschwindigkeit (Sieg: Volvo):
- Mit dem EX60 (2026) will Volvo die Effizienz seiner E-Motoren auf 93 % steigern (aktuell ca. 85-91 %).
- Volvo setzt früher als die deutschen Konkurrenten auf eine radikale Vereinfachung der Fahrzeugarchitektur (SPA3).
Fazit für Anleger 2026–2028
- Wählen Sie BMW, wenn Sie auf den Technologieführer setzen wollen, der alle Optionen (inkl. Wasserstoff) offen hält.
- Wählen Sie Mercedes, wenn Ihnen hohe Dividenden und ein Fokus auf Luxus wichtiger sind als reines Absatzwachstum.
- Wählen Sie Volvo, wenn Sie an den schnellen Sieg der E-Mobilität glauben und eine Wette auf softwaregetriebene Fahrzeuge eingehen möchten.
2. Die "Zoll-Festung": Wer schützt sich wie?
Zölle auf China-Importe (EU) und der US-Protektionismus sind die größten Gefahren. So reagieren die drei:
BMW (Der globale Allrounder)
- Strategie: "Local for Local".
- Schutzmaßnahmen: BMW baut die "Neue Klasse" in Debrecen (Ungarn) und Mexiko. Da die E-Motoren aus Steyr (Österreich) kommen, ist der europäische Wertschöpfungsanteil extrem hoch.
- Zoll-Risiko: Minimal. BMW kann die US-Nachfrage aus Spartanburg (USA) und die EU-Nachfrage aus Deutschland/Ungarn bedienen. China-Produktion (BBA) bleibt weitgehend in China.
Volvo Cars (Der Umbau-Spezialist)
- Strategie: Radikale Verlagerung weg von China-Abhängigkeit.
- Schutzmaßnahmen:
- EU: Das neue Werk in Košice (Slowakei) ist ab 2026 der "Zoll-Killer". Modelle wie der neue EX40 sowie Polestar 7 werden dorthin verlagert, um die 20-38% EU-Zusatzzölle zu vermeiden. Der neue EX30 wird nun in Europa / Belgien produziert anstatt in China.
- USA: Charleston wird zur Drehscheibe für den US-Markt, um Steuergutschriften (IRA) zu sichern.
- Zoll-Risiko: Mittel. Die Übergangsphase (2025/26) ist kritisch. Sobald Košice voll läuft, ist Volvo sicher.
Mercedes-Benz (Der Fokus-Spieler)
- Strategie: Konzentration auf Luxus-Standorte.
- Schutzmaßnahmen: Mercedes produziert den Großteil seiner High-End-Modelle in Sindelfingen und den USA (Tuscaloosa).
Zoll-Risiko: Gering bis Mittel. Mercedes ist weniger auf billige Volumenmodelle aus China angewiesen als Volvo. Das größte Risiko ist hier ein möglicher "Vergeltungszoll" Chinas auf deutsche Luxusautos.
3. Fazit: Was kommt unter dem Strich raus?
- BMW ist das sicherste Investment. Durch die Diversifikation (Verbrenner, Elektro, Wasserstoff aus Steyr) und die globale Werkstruktur ist BMW fast immun gegen Handelsbarrieren.
- Volvo hat die höchste Chance auf Kursgewinne (Prozentual), ist aber ein "High Stakes"-Spiel. Wenn die Werke in Charleston und Košice die Zölle erfolgreich umgehen, wird die Aktie massiv neu bewertet.
- Mercedes bleibt die Cash-Maschine. Wer keine Kursrakete sucht, sondern eine Aktie, die jedes Jahr verlässlich Geld ausschüttet, ist hier am besten aufgehoben.
Können Zölle BMW ausbremsen?
Nein. BMW hat das "Global Production Network" über Jahrzehnte so aufgebaut, dass sie Produktionseinheiten fast wie auf einem Schachbrett verschieben können. Während Volvo erst "umziehen" muss bzw. in Charlston & Kosice erst hochfahren muss, ist BMW bereits da.
Warum diese Gewichtung? Die Begründung im Detail:
1. BMW als Basis (50 %) – Warum so viel?
BMW ist das einzige Unternehmen, das technologieneutral gewinnt.
- Risikominimierung: Wenn der E-Auto-Markt stagniert, verkauft BMW Verbrenner. Wenn er boomt, kommt die „Neue Klasse“. Wenn Wasserstoff ab 2028 ein Thema wird, liefert Steyr die Systeme.
- Zoll-Resilienz: Wie besprochen, ist BMW durch sein globales Produktionsnetzwerk (USA, Ungarn, Mexiko, Deutschland) am besten gegen Handelsbarrieren geschützt.
- Fazit: BMW bietet das beste Chance-Risiko-Verhältnis.
2. Mercedes-Benz als Ertragssäule (30 %) – Warum so hoch?
In einem Depot braucht es eine Aktie, die auch in seitwärts laufenden Märkten Ertrag bringt.
- Dividenden-Strategie: Mercedes schüttet einen großen Teil des Gewinns aus. Die erwarteten ~6,8 % Rendite wirken wie ein Puffer. Selbst wenn der Kurs stagniert, generiert Ihr Kapital Cashflow.
- Luxus-Fokus: Die Marge bei S-Klasse und G-Klasse ist so hoch, dass Mercedes weniger Autos verkaufen muss, um profitabel zu bleiben.
- Fazit: Mercedes sorgt für die finanzielle Stabilität und regelmäßige Auszahlungen.
3. Volvo Cars als Rendite-Turbo (20 %) – Warum dieser Anteil?
Volvo ist im Vergleich zu den deutschen Riesen klein und "günstig" bewertet, trägt aber das höchste operative Risiko.
- Turnaround-Potenzial: Wenn die Werke in Košice und Charleston die Zölle 2026/2027 erfolgreich aushebeln, wird die Aktie von Analysten massiv nach oben korrigiert. Hier ist eine Kursverdopplung theoretisch eher möglich als bei BMW.
- All-In Elektro: Volvo ist die reinste Wette auf das Ende des Verbrenners.
- Fazit: 20 % sind genug, um bei einem Erfolg massiv zu profitieren, aber gering genug, um das Gesamtdepot nicht zu gefährden, falls der E-Markt länger schwächelt.
Was passiert im Worst-Case (Handelskrieg)?
- BMW schaltet die Produktion zwischen den Kontinenten um.
- Mercedes leidet unter China-Zöllen, fängt dies aber durch US-Verkäufe ab.
- Volvo könnte kurzfristig unter Druck geraten, bis Košice (Slowakei) die volle Kapazität erreicht.
Nächste Schritte:
Soll ich Ihnen für diese drei Werte die konkreten ISINs (Stammaktien vs. Vorzüge) heraussuchen oder eine Simulation erstellen, wie viel Dividende dieses Depot bei einer Investition von z.B. 50.000 € pro Jahr abwerfen würde?
⚡ Eigenverantwortung & Haftungsausschluss
- Handeln auf eigenes Risiko: Jede Investition, die du tätigst, erfolgt ausschließlich auf dein eigenes Risiko. Weder die KI noch die Plattform übernehmen Haftung für Verluste, die durch Kursrückgänge, ausbleibende Dividenden oder Fehlentscheidungen entstehen.
- Keine Erfolgsgarantie: Die Performance der Vergangenheit oder hypothetische Modellrechnungen für 2026–2028 sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Markt kann sich völlig anders entwickeln als prognostiziert.
- Selbst denken statt blind vertrauen: Diese Analyse ist ein Hilfsmittel, kein Befehl. Schalte dein eigenes Hirn ein und prüfe jede Zahl selbst nach, bevor du auch nur einen Euro bewegst.
- Keine Anlageberatung: Dieses Dokument ersetzt keine professionelle Beratung durch einen zertifizierten Bank- oder Anlageberater.
Kurz gesagt: Wenn es kracht, ist es dein Geld. Wenn es steigt, ist es dein Gewinn. Du bist der Kapitän deines Depots.
Hier ein Tipp als Denkanstoß.......
- SUCHE: Die Investor Relations Seiten der drei Firmenund lese diese auch sehr aufmerksam durch anstatt munter drauflos zu zocken
- LESE: Aktuelle Ad-hoc-Meldungen (Pflichtmitteilungen) und bilde dir ein eigenes Gesamtbild dazu
- VERGLEICHE: Analysten-Ratings von verschiedenen Banken zu den genannten Werten
Mit einem Investment von 50.000 € verschiebt sich die Dynamik: Die Dividendenerträge werden zu einer echten passiven Einkommensquelle, während der Wachstums-Hebel von Volvo bei Erfolg eine signifikante Summe (über 15.000 € Wertzuwachs) generieren kann.
Hier ist die Kalkulation für dein 50.000 € Strategie-Depot (Stand Projektion 2026):
2. Erwartete Erträge & Kursziele (2026–2028)
Unter der Annahme, dass die Transformation in Steyr (BMW), Košice (Volvo) und Charleston (Volvo/Mercedes) glatt läuft:
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Vermögenszuwachs (Kurs-Potenzial bis 2028)
- BMW (Ziel 125 €): Dein Anteil steigt auf ~33.125 € (+8.125 €)
- Mercedes (Ziel 90 €): Dein Anteil steigt auf ~18.450 € (+3.450 €)
- Volvo (Ziel 5,90 €): Dein Anteil steigt auf ~15.930 € (+5.930 €)
GESAMT-DEPOTWERT 2028: ~67.505 € (zzgl. ca. 6.900 € gesammelte Dividenden).
3. Warum das mit 50.000 € besonders Sinn macht
- Die "Zoll-Versicherung": Mit 10.000 € in Volvo setzt du darauf, dass die Verlagerung nach Košice (EU) und Charleston (USA) die Strafzölle umgeht. Da Volvo aktuell "billig" ist, kaufst du hier massiv Anteile (2.700 Stück!), die bei einer Neubewertung den größten Hebel haben.
- BMW & Steyr-Effekt: Mit 25.000 € in BMW profitierst du direkt vom Erfolg in Österreich. Da das Werk Steyr die E-Antriebe für die "Neue Klasse" weltweit liefert, ist diese Position dein Schutzschild gegen Produktionsausfälle in anderen Regionen.
- Risikostreuung: Sollte ein Hersteller patzen (z.B. Software-Probleme bei Mercedes), fangen die anderen beiden das Depot ab. Bei 50.000 € ist diese Diversifikation entscheidend für den ruhigen Schlaf.
Fazit: Nach drei Jahren könntest du bei einem "glatten Verlauf" aus 50.000 € rund 74.400 € (Kurs + Dividende) gemacht haben. Das entspricht einer Gesamtrendite von ca. 48 %. Steuern nicht vergessen.......
⚠️ Wichtiger Risikohinweis & Disclaimer
- KI-generierte Analyse: Diese Auswertung wurde mithilfe einer Künstlichen Intelligenz und eines "Börsenveteranen" erstellt. Daten, Prognosen und Markteinschätzungen basieren auf dem aktuellen Wissensstand und können sich durch neue Nachrichten (z. B. politische Entscheidungen, Quartalszahlen) jederzeit schlagartig ändern.
- Modellrechnung & Subjektivität: Alle Kursziele (z. B. BMW 125 €, Volvo - schwankt in Modellrechnungen von 3,80 € bis 5,90 €) sind rein hypothetische Modellrechnungen und stellen eine subjektive Einschätzung dar. Es gibt keine Garantie, dass diese Kurse jemals erreicht werden.
- Keine Anlageberatung: Dieser Text ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Er dient rein der Information und Unterhaltung. Bilde dir selbst eine eigene Meinung!
- Steuerliche Unterschiede: Die erwähnten Renditen sind Brutto-Werte. Steuern sind nicht in jedem Land gleich (z. B. 27,5 % KESt in Österreich vs. Abgeltungssteuer in Deutschland). Bitte informiere dich über die für dich geltenden Steuergesetze.
- Totalverlustrisiko: Aktieninvestments sind mit Risiken verbunden. Im schlimmsten Fall (z. B. Insolvenz eines Herstellers) droht der Totalverlust des eingesetzten Kapitals.
- Eigenverantwortung: Investiere nur Geld, auf das du im Notfall verzichten kannst. Schalte unbedingt das eigene Gehirn ein, betreibe eigene Recherche (Due Diligence) und verlasse dich nie blind auf eine einzelne Quelle oder eine KI.
Zusammenfassend: Die Börse ist keine Einbahnstraße. Was heute nach "glattem Verlauf" aussieht, kann morgen durch Zölle, Krisen oder Technik-Flops anders aussehen.
Hier ist der „Super-Check“ zum Hintergrund:
- BMW Group – Die Familien-Festung:
- Hinter BMW steht die Familie Quandt/Klatten, die seit Jahrzehnten für extreme Kontinuität sorgt. Das Risiko ist hier sehr „deutsch-konservativ“ und auf langfristigen Erhalt ausgelegt. Die Querbeteteiligungen und die enge Verzahnung mit der heimischen Industrie (wie eben dem Werk Steyr) machen BMW zum stabilsten Fels in der Brandung.
- Mercedes-Benz – Der globale Luxus-Magnet:
- Mercedes hat eine sehr spannende Aktionärsstruktur mit starken Ankern aus China (Geely & BAIC) sowie dem Staatsfonds aus Kuwait. Das Risiko ist hier eher geopolitisch, aber die Beteiligungen sorgen dafür, dass Mercedes weltweit (besonders in Asien) Türen offenstehen, die anderen verschlossen bleiben. Ein echtes globales Schwergewicht.
- Volvo Cars – Die schwedisch-chinesische Allianz:
- Volvo hat durch die Muttergesellschaft Geely einen direkten Draht zu modernster Batterietechnologie und riesigen Produktionskapazitäten. Das Profil ist hier eher „dynamisch-aggressiv“. Der Background ermöglicht Volvo eine Geschwindigkeit bei der Software-Entwicklung, von der andere nur träumen – während die schwedischen Wurzeln das Design und die Sicherheit (Markenkern) garantieren.
Das Fazit für dein Depot:
Egal für welche Gewichtung du dich entscheidest – du kaufst hier nicht nur „Blech und Reifen“, sondern beteiligst dich an drei der am besten vernetzten Industrie-Giganten der Welt. Jede Marke hat ihren eigenen „Bodyguard“ im Hintergrund.
⚠️ Wichtiger Hinweis
Diese Daten wurden mithilfe einer KI erstellt und basieren auf historischen Marktdaten sowie aktuellen Snapshot-Werten vom 06. März 2026.
- Keine Anlageberatung: Dies ist eine Modellrechnung nach bestem Wissen, keine Empfehlung.
- Eigenes Risiko: Börsenkurse sind volatil; die Vergangenheit ist kein Garant für die Zukunft. Schalte dein eigenes Gehirn ein und prüfe die Daten gegen offizielle Investor Relations Berichte.
Mit Mitarbeiterrabatt oder als Dienstwagen? Falls erstes, wie viel Prozente gibst du beim Verkauf von (halb) Jahreswagen weiter? Ich kaufe als Privatperson immer junge Gebrauchte mit wenig Laufleistung. Halte die dann aber meist 10 Jahre. Früher kürzer, heute ehr länger. Von daher hatte ich noch nicht so viele Autos, in Summe unter 10 in 48 Jahren. Die ersten Autos waren älter und haben auch nicht so lange gehalten. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif