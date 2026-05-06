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    Blue Moon Metals gibt den Abschluss von „Bought Deal“-Emissionsgeschäften im Wert von 156 Millionen kanadischen Dollar bekannt

    Blue Moon Metals gibt den Abschluss von „Bought Deal“-Emissionsgeschäften im Wert von 156 Millionen kanadischen Dollar bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    TORONTO, Ontario – 6. Mai 2026 / IRW-Press / Blue Moon Metals Inc. („Blue Moon“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: MOON; NASDAQ: BMM), (- https://www.commodity-tv.com/play/blue-moon-metals-on-the-way-to-becom ... -) freut sich bekannt zu geben, dass es sein zuvor angekündigtes öffentliches „Bought Deal“-Angebot (das „öffentliche Angebot“) und die gleichzeitige „Bought Deal“-Privatplatzierung (die „gleichzeitige Privatplatzierung“ und zusammen mit dem öffentlichen Angebot die „Angebote“) von Stammaktien des Unternehmens abgeschlossen hat. Die Scotiabank, ATB Cormark Capital Markets und Canaccord Genuity Corp. fungierten als gemeinsame Konsortialführer im Namen eines Konsortiums von Konsortialbanken, darunter Haywood Securities Inc., Titan Partners Group LLC, ein Geschäftsbereich von American Capital Partners, LLC, Maxim Group LLC und Red Cloud Securities Inc. (zusammen die „Konsortialbanken“), im Zusammenhang mit den Emissionen, in deren Rahmen das Unternehmen insgesamt (i) 10.625.000 Stammaktien des Unternehmens (die „Prospektaktien“) zu einem Ausgabepreis von 10,00 CAD pro Prospektaktie mit einem Bruttoerlös von insgesamt 106.250.000 CAD (einschließlich der teilweisen Ausübung der Mehrzuteilungsoption der Konsortialbanken über weitere 625.000 Prospektaktien) im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot und (ii) 5.000.000 Stammaktien der Gesellschaft (die „Privatplatzierungsaktien“ und zusammen mit den Prospektaktien die „angebotenen Aktien“) zu einem Ausgabepreis von 10,00 C$ pro Privatplatzierungsaktie, was einem Bruttoerlös von insgesamt 50.000.000 C$ im Zusammenhang mit der gleichzeitigen Privatplatzierung entspricht. Als Gegenleistung für ihre Dienstleistungen erhielten die Konsortialbanken im Zusammenhang mit den Emissionen eine Barprovision in Höhe von insgesamt 7.756.250 CAD.

     

    Das öffentliche Angebot wurde auf der Grundlage eines Prospektnachtrags (der „Prospektnachtrag“) vom 29. April 2026 zum verkürzten Basis-Rahmenprospekt der Gesellschaft vom 23. September 2025 (der „Basisprospekt“), in allen Provinzen und Territorien Kanadas mit Ausnahme von Québec sowie in den Vereinigten Staaten gemäß einem US-Prospektzusatz (der „US-Prospektzusatz“) zum Basisprospekt, der Teil der US-Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular F-10 (die „Registrierungserklärung“) ist.

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    Blue Moon Metals gibt den Abschluss von „Bought Deal“-Emissionsgeschäften im Wert von 156 Millionen kanadischen Dollar bekannt TORONTO, Ontario – 6. Mai 2026 / IRW-Press / Blue Moon Metals Inc. („Blue Moon“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: MOON; NASDAQ: BMM), (- https://www.commodity-tv.com/play/blue-moon-metals-on-the-way-to-becoming-the-sole-supplier-of-tungsten-in-the-us/ …
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