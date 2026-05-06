BARCLAYS stuft Zalando auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando von 37 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Erfreulicherweise habe es bei dem Online-Händler im April keine Verschlechterung der Geschäftslage gegeben, schrieb Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Titel seien günstig bewertet, aber es blieben noch konjunkturelle Unsicherheiten./rob/tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 11:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 11:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 11:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 11:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,27 % und einem Kurs von 20,42EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Zalando
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 37
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Zalando
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35
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Währung: EUR
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