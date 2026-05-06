BARCLAYS stuft Zalando auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando von 37 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Erfreulicherweise habe es bei dem Online-Händler im April keine Verschlechterung der Geschäftslage gegeben, schrieb Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Titel seien günstig bewertet, aber es blieben noch konjunkturelle Unsicherheiten./rob/tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 11:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 11:16 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,27 % und einem Kurs von 20,42EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Ross

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 37

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 35,00 € , was eine Steigerung von +71,74% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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