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    Wachstumsturbo gezündet

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    Corning: Erhöhte Prognose und Nvidia-Einstieg lassen Aktie erneut explodieren

    Corning ist wohl im Olymp angekommen. Früher wurden die Amerikaner eher als langweiliger Hersteller von Spezialglas angesehen. Mittlerweile haben sie sich zu einem starken Partner beim Bau von Rechenzentren gemausert.

    Für Sie zusammengefasst
    Wachstumsturbo gezündet - Corning: Erhöhte Prognose und Nvidia-Einstieg lassen Aktie erneut explodieren
    Foto: DALL-E

    Jahrelang pendelte die Aktie von Corning zwischen 25 und 35 US-Dollar hin und her. Für die Anleger war die Aktie zu diesem Zeitpunkt lediglich ein langweiliger Hersteller von Spezialglas. Gegen Ende 2024 änderte sich auch einmal die Wahrnehmung der Anleger. Auf einmal war der Bau von Rechenzentren in aller Munde und der Name Corning wurde immer lauter geflüstert. 

    Den Anleger wurde klar, dass Corning nicht nur Spezialglas für Displays fertigt, sondern auch zu den führenden Konzernen bei der Entwicklung und Produktion von Glasfaserlösungen gehört. Ein Bereich, der für den Auf- und Ausbau von Rechenzentren immer wichtiger wird. Damit war der erste Schritt getan, damit die Aktie aus ihrer Lethargie erwacht.

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    Apple küsst die Aktie wach 

    Anfang 2025 sorgte der Tech-Riese aus Cupertino dafür, dass Corning erstmals auf der großen Anlegerbühne auftrat. Um Donald Trump milde zu stimmen, verkündete Tim Cook, das Apple 2,5 Milliarden US-Dollar in das Corning-Werk in Kentucky investiert, um zukünftig alles Glases für das iPhone und die Apple Watch in den USA zu produzieren. Damit begann Corning so langsam sein langweiliges Image abzulegen. 

    Zweites Quartal 2025 sorgt für Aufsehen

    Als im zweiten Quartal des vergangenen Jahres auf einmal der Gewinn um rund 30 Prozent anzog und Corning dabei vor allen Dingen auf die hohen Wachstumsraten im Bereich Optical Communications hinwies, wurde vielen Anlegern klar, dass die Amerikaner eine wichtige Rolle beim Bau von Rechenzentren einnehmen werden. Das hässliche "Glass-Entlein" begann sich in einen wunderschönen "Glasfaser-Schwan" zu verwandeln, der auf Sicht von 3 Jahren eine Performance von über 500 Prozent hinlegte. 

    Jahresauftakt sorgte für einen leichten Dämpfer 

    Corning meldete Ende April für das erste Quartal einen Gewinn von 0,70 US-Dollar je verwässerter Aktie, nach 0,54 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Damit lag der Konzern leicht über den Erwartungen von 0,69 US-Dollar. Beim Umsatz sah es hingegen anders aus. Die Erlöse für das am 31. März beendete Quartal beliefen sich auf 4,14 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 3,45 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Die von FactSet befragten Analysten hatten allerdings 4,30 Milliarden US-Dollar erwartet.

    Auch beim Ausblick auf das laufende zweite Quartal konnte Corning nicht komplett überzeugen. Hier prognostizierten die Amerikaner ein EPS-Wachstum von etwa 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 0,73 bis 0,77 US-Dollar sowie einen Anstieg des Umsatzes um rund 14 Prozent auf etwa 4,60 Milliarden US-Dollar. Die von FactSet befragten Experten erwarteten 0,75 bzw. 4,65 Milliarden US-Dollar. 

    Von diesen Aussichten waren die Anleger zunächst not amused und schickten die Aktie fast zweistellig auf Talfahrt. Aber von diesem Rückschlag erholte sich das Papier wieder so langsam und zur Wochenmitte kam dann der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. 

    Prognoseerhöhung und Nvidia holen die Anleger wieder zurück

    Corning hat seinen Springboard-Wachstumsplan erweitert und angehoben. Das Unternehmen erwartet, bis Ende 2026 einen annualisierten Umsatz von 20 Milliarden US-Dollar zu erreichen. Das entspräche einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 15 Prozent zwischen dem 4. Quartal 2023 und dem 4. Quartal 2026.

    Darüber hinaus rechnet der Glas-Spezialist damit eine Umsatz-CAGR von 19 Prozent für den Zeitraum vom vierten Quartal 2026 bis zum vierten Quartal 2030 einzufahren. Corning geht davon aus, dass sein Wachstumsplan "Springboard" den Umsatz bis Ende 2028 auf eine annualisierte Rate von 30 Milliarden Dollar und bis Ende 2030 auf 40 Milliarden Dollar steigern wird. 

    Nvidia kommt an Bord 

    Dass Nvidia sich über Optionsscheine engagiert, macht die Partnerschaft besonders. Für Corning ist das ein Signal an den Markt: Der wichtigste KI-Chipkonzern der Welt braucht nicht nur Halbleiterkapazitäten, sondern auch eine belastbare Lieferkette für optische Verbindungstechnik. Für Nvidia wiederum ist der Deal ein Baustein, um die Infrastruktur hinter seinen KI-Systemen abzusichern.

    Damit verschiebt sich die Wahrnehmung von Corning. Das Unternehmen ist nicht mehr nur ein Zulieferer für Glasfaser, Displays, Spezialglas und Industriekunden. Es wird zunehmend als Enabler der KI-Infrastruktur gesehen – also als Unternehmen, das nicht die KI selbst verkauft, aber die physische Basis dafür liefert.

    Mein Tipp: Bei 175 US-Dollar auf die Lauer legen 

    Die Story ist weiterhin stark und intakt. Aber Corning ist kein "hässliches Entlein" mehr, sondern ein auffallender weißer Schwan. Trotzdem bleibt die Aktie für langfristig orientierte Anleger interessant, weil der Bereich Optical Control immer wertvoller für Rechenzentren und damit auch für Corning wird, wie die Anhebung der Langfristziele gezeigt hat. 

    Das bringt allerdings nicht nur Vorteile für Cornung mit sich. Die Amerikaner sind in Rechenzentren-Olymp aufgestiegen. Das bedeute aber auch, dass die Aktie stärker in Sippenhaft genommen wird. Verzögern sich Projekte oder fahren die Hyperscaler iher Investitionen zurück, dann dürfte dies mittlerweile nicht mehr spurlos an der Aktie vorbei gehen. 

    Zudem hat die Kursexplosion auch dazu geführt, dass Cornung fundamental kein Schnapper mehr ist. Ein geschätztes KGV von 63 für das laufende Jahr lässt keine großen Spielräume für verpasste Erwartungen. Die Zahlen zum Jahresauftakt haben das bereits unterstrichen. 

    Insgesamt überwiegen aber die Vorteile für die Aktie. Langfristige Investoren sollten abwarten, ob die Marke von 175 US-Dollar jetzt als Unterstützung hält. Ist dies der Fall, dann ist der Boden für einen Einstieg geebnet. 

    In der wallstreetOnline Börsenlounge haben wir die Aktie von Corning bereits Ende März 2025 zum Kauf empfohlen. Anleger, die der Empfehlung gefolgt sind, liegen mittlerweile mit dem Papier rund 240 Prozent im Plus!

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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