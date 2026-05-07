Wachstumsturbo gezündet
Corning: Erhöhte Prognose und Nvidia-Einstieg lassen Aktie erneut explodieren
Corning ist wohl im Olymp angekommen. Früher wurden die Amerikaner eher als langweiliger Hersteller von Spezialglas angesehen. Mittlerweile haben sie sich zu einem starken Partner beim Bau von Rechenzentren gemausert.
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Jahrelang pendelte die Aktie von Corning zwischen 25 und 35 US-Dollar hin und her. Für die Anleger war die Aktie zu diesem Zeitpunkt lediglich ein langweiliger Hersteller von Spezialglas. Gegen Ende 2024 änderte sich auch einmal die Wahrnehmung der Anleger. Auf einmal war der Bau von Rechenzentren in aller Munde und der Name Corning wurde immer lauter geflüstert.
Den Anleger wurde klar, dass Corning nicht nur Spezialglas für Displays fertigt, sondern auch zu den führenden Konzernen bei der Entwicklung und Produktion von Glasfaserlösungen gehört. Ein Bereich, der für den Auf- und Ausbau von Rechenzentren immer wichtiger wird. Damit war der erste Schritt getan, damit die Aktie aus ihrer Lethargie erwacht.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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