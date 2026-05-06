UBS stuft PFIZER INC auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pfizer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 27 US-Dollar belassen. Der Pharmakonzern habe ein gutes Geschäftsquartal hinter sich, schrieb Michael Yee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis je Aktie hätten die Konsensschätzungen überboten. Nun richte sich der Blick auf die in der Erforschung und Entwicklung befindlichen neuen Produkte./rob/bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 19:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 19:43 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 22,47EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 15:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 27

Kursziel alt: 27

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

