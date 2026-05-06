BERNSTEIN RESEARCH stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Chipkonzern habe die Erwartungen im zweiten Geschäftsquartal nicht ganz erfüllt, schrieb David Dai in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dafür aber sei der Ausblick auf das dritte Jahresviertel etwas besser als gedacht./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 12:00 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 12:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,29 % und einem Kurs von 58,89EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 15:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: David Dai

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 52

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 52,00 € , was einem Rückgang von -11,85% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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