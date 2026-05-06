China lässt sich vor Treffen auf Machtprobe mit Trump ein

Was oberflächlich wie ein Streit um iranisches Öl wirkt, ist in Wahrheit eine fundamentale Machtprobe. China signalisiert Washington unmissverständlich: Die Ära, in der das US-Schatzamt weltweit diktieren konnte, wer mit wem Handel treibt, neigt sich dem Ende zu. Peking nimmt eine Eskalation des Handelskrieges nicht nur in Kauf – es scheint sie als Hebel für die kommenden Verhandlungen fest eingeplant zu haben.

China, das jahrzehntelang entweder gar nicht oder nur sehr zurückhaltend auf handelspolitische Restriktionen der USA reagiert hat, verblüfft die Märkte mit einer deutlichen Zurückweisung der US-Sanktionen. Und das nur gut eine Woche vor dem Gipfeltreffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping am 14. und 15. Mai 2026 in Peking. Mit der offiziellen Anweisung an heimische Ölraffinerien, US-Vorgaben schlicht zu ignorieren, hat die chinesische Führung ein klares Zeichen gesetzt. Erstmals setzt Peking einen 2021 geschaffenen "Blocking-Mechanismus" in voller Härte ein, mit dem US-Recht auf eigenem Boden für null und nichtig erklärt werden kann.

Während Washington unter Trump erneut auf eine Politik des maximalen Drucks und der extraterritorialen Sanktionen setzt, inszeniert sich Xi Jinping geschickt als der "Hüter der Welthandelsordnung". In Staatsmedien und auf diplomatischer Bühne positioniert sich China als der verlässliche, rationale Akteur – der "Erwachsene im Raum".

Dieser Kontrast verfängt zunehmend bei den Verbündeten der USA. In Europa und Asien wächst die Skepsis gegenüber einer US-Regierung, die den US-Dollar als Waffe führt und Partner vor vollendete Tatsachen stellt. China nutzt dieses Vakuum, um alternative Finanzstrukturen und "Schatten-Lieferketten" zu festigen, die immun gegen den Zugriff des Greenbacks sind.

Die Existenz und der massive Ausbau einer sogenannten Schattenflotte bilden das logistische Rückgrat für Chinas demonstrative Unabhängigkeit. Dabei handelt es sich um ein undurchsichtiges Netzwerk aus oft älteren, umbenannten Öltankern mit unklaren Eigentumsstrukturen und minimalem Versicherungsschutz, die außerhalb der westlichen Kontrollmechanismen operieren. Durch riskante Schiff-zu-Schiff-Transfers auf offener See – etwa in malaysischen Gewässern – wird sanktioniertes Rohöl so lange umgepumpt und vermischt, bis seine Herkunft offiziell nicht mehr nachweisbar ist. Für Peking ist diese Flotte ein wichtiges strategisches Instrument, das die "finanzielle Kriegsführung" der USA ins Leere laufen lässt und sicherstellt, dass Chinas Energieversorgung selbst bei einer Eskalation der Sanktionen nicht zum Erliegen kommt.

Pekings Strategie basiert auf einer kalten Analyse der amerikanischen Schwachstellen. Und Trümpfe hat China jede Menge in der Hand. Während Trump mit neuen Zöllen droht, blickt China auf die Wetterkarten der USA. Eine historische Rekord-Dürre im Mittleren Westen hat die US-Agrarwirtschaft bereits an den Rand des Kollapses gebracht. Die Bestände der Rinderzüchter sind auf einem Rekordtief, die Getreideernte steht vor dem Ausfall.

Die US-Regierung pumpt bereits Milliarden in Katastrophenhilfen für Farmer. Sollte Peking nun als Vergeltung die Soja- und Maisimporte stoppen, würde das Kartenhaus zusammenbrechen. Weitere Subventionen sind im bereits überdehnten US-Haushalt kaum darstellbar. Xi weiß: Wenn die Unterstützung für Trump in den "Swing States" des Farm Belt bröckelt, sinkt dessen Verhandlungsspielraum in Peking massiv.

Das Treffen in Peking Mitte Mai wird kein gewöhnlicher Staatsbesuch. Es ist der Höhepunkt einer jahrelangen Entfremdung. China tritt so selbstbewusst auf wie nie zuvor. Man vertraut darauf, dass die USA sich einen totalen Bruch – angesichts der heimischen Agrarkrise und der globalen Abhängigkeit von Chinas Seltenen Erden – schlicht nicht leisten können.

Die Welt blickt nun auf den 14. Mai. Ob es ein neuer "Deal" wird oder der Beginn einer endgültigen wirtschaftlichen Spaltung, hängt davon ab, wer beim Poker um Macht und Ressourcen zuerst blinzelt. Eines ist klar: Die Zeit der leisen Diplomatie ist vorbei. China hat die Schatten verlassen und erstaunlich viele Trümpfe in der Hand.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion