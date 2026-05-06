Börsen Start Update
Börsenstart USA - 06.05. - US Tech 100 stark +1,23 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 49.809,67 PKT und steigt um +1,03 %.
Top-Werte: Walt Disney +7,48 %, NVIDIA +3,29 %, Sherwin-Williams +2,77 %, Goldman Sachs Group +2,09 %, Honeywell International +2,05 %
Flop-Werte: Chevron Corporation -4,52 %, Salesforce -2,46 %, Cisco Systems -1,77 %, IBM -1,41 %, Microsoft -0,80 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 28.363,18 PKT und steigt um +1,23 %.
Top-Werte: Advanced Micro Devices +10,80 %, Arm Holdings +7,00 %, Lam Research +5,83 %, ASML Holding NV NY +4,87 %, Qualcomm +4,29 %
Flop-Werte: Atlassian Registered (A) -8,62 %, Workday (A) -5,43 %, Diamondback Energy -5,38 %, AppLovin Registered (A) -4,55 %, Zscaler -4,43 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 7.320,21 PKT und steigt um +0,80 %.
Top-Werte: DaVita +18,75 %, Corning +12,66 %, Healthpeak Pptys +11,00 %, Advanced Micro Devices +10,80 %, International Flavors & Fragrances +10,52 %
Flop-Werte: CDW Corporation -19,99 %, Cencora -18,41 %, Skyworks Solutions -11,85 %, Bio-Techne -10,21 %, Jacobs Solutions -10,04 %
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