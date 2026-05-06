CDW Corporation Aktie weiter auf Talfahrt - 06.05.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -19,99 % verliert die CDW Corporation Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,08 %, geht es heute bei der CDW Corporation Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

CDW Corporation ist ein führender IT-Reseller und -Dienstleister für Unternehmen, Behörden und Bildungseinrichtungen in Nordamerika. Angebot: Hardware, Software, Cloud-, Security- und Managed-Services. Starke Marktstellung durch breites Portfolio, Herstellerbeziehungen und Lösungsberatung. Wichtige Wettbewerber: SHI, Insight, Softchoice, Connection. USP: Skalierung, vertikale Spezialisierung, Beschaffungs- und Integrationskompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten CDW Corporation Aktionäre einen Verlust von -21,11 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die CDW Corporation Aktie damit um -17,86 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,86 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -19,56 % verloren.

Während CDW Corporation deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,80 %. Damit gehört CDW Corporation heute zu den auffälligeren Werten.

CDW Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,86 % 1 Monat -11,86 % 3 Monate -21,11 % 1 Jahr -36,22 %

Informationen zur CDW Corporation Aktie

Stand: 06.05.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 128 Mio. CDW Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,97 Mrd.EUR € wert.

CDW Corporation (Nasdaq: CDW) announced today that its Board of Directors declared a quarterly cash dividend of $0.630 per common share to be paid on June 10, 2026 to all stockholders of record as of the close of business on May 25, 2026. "Dividends …

CDW Corporation (Nasdaq: CDW): (Dollars in millions, except per share amounts) Three Months Ended March 31, 2026 2025 Percent Change Net sales $ 5,679.8 $ 5,199.1 9.2 % Gross profit $ 1,190.0 $ 1,122.3 6.0 Gross profit margin …

So schlagen sich die Wettbewerber von CDW Corporation

IBM, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,25 %. HP notiert im Minus, mit -0,55 %. Dell Technologies Registered (C) notiert im Plus, mit +3,62 %.

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Ob die CDW Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CDW Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.