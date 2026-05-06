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    Besonders beachtet!

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    CDW Corporation Aktie weiter auf Talfahrt - 06.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die CDW Corporation Aktie bisher Verluste von -19,99 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der CDW Corporation Aktie.

    Besonders beachtet! - CDW Corporation Aktie weiter auf Talfahrt - 06.05.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    CDW Corporation ist ein führender IT-Reseller und -Dienstleister für Unternehmen, Behörden und Bildungseinrichtungen in Nordamerika. Angebot: Hardware, Software, Cloud-, Security- und Managed-Services. Starke Marktstellung durch breites Portfolio, Herstellerbeziehungen und Lösungsberatung. Wichtige Wettbewerber: SHI, Insight, Softchoice, Connection. USP: Skalierung, vertikale Spezialisierung, Beschaffungs- und Integrationskompetenz.

    CDW Corporation Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.05.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -19,99 % verliert die CDW Corporation Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,08 %, geht es heute bei der CDW Corporation Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten CDW Corporation Aktionäre einen Verlust von -21,11 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die CDW Corporation Aktie damit um -17,86 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,86 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -19,56 % verloren.

    Während CDW Corporation deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,80 %. Damit gehört CDW Corporation heute zu den auffälligeren Werten.

    CDW Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -17,86 %
    1 Monat -11,86 %
    3 Monate -21,11 %
    1 Jahr -36,22 %
    Stand: 06.05.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur CDW Corporation Aktie

    Es gibt 128 Mio. CDW Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,97 Mrd.EUR € wert.

    CDW Declares Quarterly Cash Dividend of $0.630 Per Share


    CDW Corporation (Nasdaq: CDW) announced today that its Board of Directors declared a quarterly cash dividend of $0.630 per common share to be paid on June 10, 2026 to all stockholders of record as of the close of business on May 25, 2026. "Dividends …

    CDW Reports First Quarter 2026 Earnings


    CDW Corporation (Nasdaq: CDW): (Dollars in millions, except per share amounts) Three Months Ended March 31,   2026     2025   Percent Change Net sales $ 5,679.8   $ 5,199.1   9.2 % Gross profit $ 1,190.0   $ 1,122.3   6.0   Gross profit margin   …

    So schlagen sich die Wettbewerber von CDW Corporation

    IBM, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,25 %. HP notiert im Minus, mit -0,55 %. Dell Technologies Registered (C) notiert im Plus, mit +3,62 %.

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    Ob die CDW Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CDW Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    CDW Corporation

    -20,99 %
    -20,45 %
    -14,09 %
    -23,38 %
    -36,30 %
    -38,81 %
    +543,81 %
    ISIN:US12514G1085WKN:A1W0KL
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