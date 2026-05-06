🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wadephul legt Sechs-Punkte-Plan für EU-Reformen vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Einstimmigkeitsprinzip in Außenfragen abschaffen
    • Mehr Zusammenarbeit kleiner Staaten bei Entscheidungen
    • Schrittweise Beschleunigung des EU-Beitrittsprozesses
    Wadephul legt Sechs-Punkte-Plan für EU-Reformen vor
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul (CDU) dringt auf schnelle und weitreichende Reformen der Europäischen Union, um sie gerade in der Außen- und Sicherheitspolitik handlungsfähiger zu machen. In einer Grundsatzrede bei der Konrad-Adenauer-Stiftung schlug er eine verstärkte Zusammenarbeit einer kleineren Gruppe von Ländern in Fragen vor, in denen ein Konsens aller 27 Mitgliedstaaten nicht erreichbar ist. Außerdem forderte er, das Einstimmigkeitsprinzip in außenpolitischen Fragen durch qualifizierte Mehrheiten zu ersetzen, um langwierige Blockaden einzelner Länder zu verhindern.

    "Bei der Frage der Sicherheit kann uns das Einstimmigkeitsprinzip in eine existenzielle Gefahr bringen. Denn es geht um Leben und Tod", sagte er. Als Beispiel nannte er die monatelange Blockade eines Kredits von 90 Milliarden Euro für die Ukraine durch Ungarn.

    Zu den insgesamt sechs Reformvorschlägen Wadephuls zählt auch, die Erweiterung der EU durch einen schrittweisen Beitritt zu beschleunigen. Dafür hatte auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) schon im April auf dem informellen EU-Gipfel auf Zypern geworben.

    Mit seien Vorschlägen wolle er versuchen, die Europäische Union "sturmfest und handlungsfähiger" zu machen, sagte Wadephul. "Ich sehe die gesamte Situation als dringlich an." Er wertete das Gelingen von EU-Reformen als Existenzfrage für die Union. "Wir müssen schneller werden. Diese Welt bewegt sich schneller. Sie erfordert Antworten", sagte er. "Wenn wir das als Europäische Union nicht leisten werden, werden das andere tun. Und dann werden sich auch andere Formationen bilden."/mfi/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Wadephul legt Sechs-Punkte-Plan für EU-Reformen vor Außenminister Johann Wadephul (CDU) dringt auf schnelle und weitreichende Reformen der Europäischen Union, um sie gerade in der Außen- und Sicherheitspolitik handlungsfähiger zu machen. In einer Grundsatzrede bei der Konrad-Adenauer-Stiftung schlug …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     