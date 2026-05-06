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    Aktien New York

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    Rekordrally geht weiter - Nahost-Hoffnung und KI-Euphorie

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktienrally gestützt durch fallende Ölpreise und KI
    • Dow S&P und Nasdaq mit starken Kursgewinnen
    • Trump setzt auf Deeskalation und prüft Iranabkommen
    Aktien New York - Rekordrally geht weiter - Nahost-Hoffnung und KI-Euphorie
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Vortagesrally am US-Aktienmarkt hat sich zur Wochenmitte fortgesetzt. Deutlich fallende Ölpreise im Zuge weiterer Entspannungssignale im Nahost-Konflikt sowie eine erneut zunehmende KI-Euphorie wecken die Kauflaune der Anleger.

    Der Dow Jones Industrial stieg am Mittwoch im frühen Handel um 0,9 Prozent auf 49.759 Punkte. Der marktbreite S&P 500 , der erneut ein Rekordhoch erklomm, legte um 0,8 Prozent auf 7.318 Zähler zu. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es - ebenfalls mit einem weiteren Höchststand - um 1,2 Prozent auf 28.359 Punkte nach oben.

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    US-Präsident Donald Trump setzt im Konflikt mit dem Iran auf Deeskalation, um einen diplomatischen Durchbruch zu erzielen und stellte ein mögliches Ende der Auseinandersetzung in Aussicht. Überraschend kündigte er an, den erst am Montag gestarteten US-Einsatz für eine sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus "für kurze Zeit" auszusetzen. Während des Stopps von "Projekt Freiheit" solle geprüft werden, ob ein Abkommen mit dem Iran abgeschlossen und unterzeichnet werden könne. Es habe "große Fortschritte" für ein "umfassendes und abschließendes" Abkommen gegeben./edh/he




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