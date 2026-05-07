Novo Nordisk nach den Zahlen: So schätzen Analysten die Lage jetzt ein!

Groß war die Anspannung vor den am Mittwochmorgen von Novo Nordisk vorgelegten Quartalszahlen. Würde sich die Katastrophe aus dem vergangenen Vierteljahr wiederholen, als der dänische Pharmakonzern Anlegerinnen und Anlegern ungeschminkt vor Augen führen musste, dass die Wachstumsgeschichte zu Ende ist, oder würde der Geschäftsbericht für Erleichterung sorgen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Am Ende wurde es letzteres. Zwar fielen die Erlöse und Erträge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erneut, doch dank eines starken Marktstarts einer oral verabreichten Wegovy-Variante auf dem wichtigen US-Markt konnte Novo Nordisk die niedrigen Erwartungen erfüllen und sogar mit einer geringfügigen Anhebung seiner Gesamtjahresprognose überraschen.

Goldman Sachs und JP Morgan äußern sich zurückhaltend

Noch am Mittwoch meldeten sich gleich drei Analystenteams mit einer Einschätzung zu Wort. Einen großen Wurf sah jedoch in dem Geschäftsbericht aber noch niemand. Das Urteil fiel verhalten aus.

Die US-Großbanken Goldman Sachs und JP Morgan bekräftigen ihre Bewertungen mit "Halten" beziehungsweise "Neutral", auch bei den Kurszielen kam es zu keinen Veränderungen. Goldman Sachs sieht den fairen Wert der Aktie bei 263 Dänischen Kronen (DKK; 35,19 Euro). Analyst James Quigley, laut dem Vergleichsportal TipRanks allerdings ein nur wenig treffsicherer Experte, verwies darauf, dass die geringfügige Prognoseanhebung vom Markt bereits vorweggenommen waren.

Ähnlich äußerte sich auch sein Kollege Richard Vosser von JP Morgan, der laut TipRanks auf eine durchschnittliche Trefferquote kommt. Er bezeichnete das erste Quartal als operativ stark, der bereinigte Ertrag habe die Erwartungen um 14 Prozent übertroffen. Das untermauere jedoch lediglich den vorherrschenden Konsens, ohne zu Anpassungen nach oben zu zwingen. Sein Kursziel von 250 DKK (33,45 Euro) liegt wie das von Quigley unter dem Schlusskurs vom Mittwoch.

Bernstein unverändert mit dem niedrigsten aller Kursziele

Nach wie vor keine Freunde werden Bernstein und Novo Nordisk. Das Research-Haus bekräftigte seine Bewertung mit "Underperform" und das zuvor ausgegebene Kursziel von 175 DKK (23,42 Euro). Damit sieht Experte Justin Smith, der wiederum als überaus zuverlässig gilt mit einer Trefferquote von 66 Prozent, erhebliches Abwärtspotenzial für die Aktie, die erst vor Kurzem auf ein neues Mehrjahrestief gefallen war. Sein Kursziel stellt das gegenwärtig niedrigste dar.

Insgesamt kommt Novo Nordisk nach den Zahlen bei insgesamt 26 Einschätzungen auf 6 positive ("Kaufen" oder "Übergewichten"), 18 neutrale ("Halten", "Neutral" oder "Marketperform") sowie eine "Reduzieren"- und eine "Verkaufsempfehlung". Im Mittel wird ein fairer Wert von 304,30 DKK (40,72 Euro) genannt. Diesen Kurs hatte die Aktie am Handelsplatz in Kopenhagen zeitweise erreicht, woraufhin Gewinnmitnahmen einsetzten.

Aktie trifft auf Widerstand, erster Ausbruchsversuch gescheitert

Mit Blick auf den Chart der Aktie gibt es Licht und Schatten. Positiv hervorzuheben ist, dass Novo Nordisk wieder über der 50-Tage-Linie notiert und überhaupt einen ersten Angriffsversuch auf die Widerstandszone bei 300 DKK (40,15 Euro) starten konnte. Für weitere Versuche in den kommenden Tagen liefern die technischen Indikatoren RSI und MACD Rückenwind.

Allerdings ist der RSI bereits tief im fortgeschrittenen Bereich. Damit besteht die Gefahr eines Fehlausbruchs beziehungsweise eines Abbruchs der Angriffsbemühungen und einer erneuten Konsolidierung in Richtung 50-Tage-Linie. Solange diese jedoch nicht nachhaltig unterschritten wird, darf von einer nachhaltigen Bodenbildung mit mittelfristiger Aufwärtsperspektive gesprochen werden.

Fazit: Erleichterung, aber auch anhaltende Zweifel

Während am Mittwoch Erleichterung über das von Novo Nordisk vorgelegte Quartalsergebnis herrschte, sehen die Analysten, welche sich bislang zu Wort gemeldet haben, keine grundlegend veränderte Ausgangslage. JP Morgan, Goldman Sachs und Bernstein bleiben bei ihren zurückhaltenden Einschätzungen mit Kursziele unter dem Schlusskurs vom Mittwoch.

Charttechnisch ist sowohl ein erneuter Rücksetzer als auch ein Ausbruch über 300 DKK möglich – das könnte den ein oder anderen Experten auf dem falschen Fuß erwischen und zum Nachziehen zwingen. Fundamental dürfte das Anstiegspotenzial ohne neues Wachstum jedoch begrenzt sein. Novo Nordisk ist gegenwärtig eine Value-Aktie – nicht mehr und nicht weniger. Das bedeutet für Anlegerinnen und Anleger aber auch, hier möglicherweise in die berühmte Value-Falle zu tappen, da das investierte Kapital an anderer Stelle besser aufgehoben sein dürfte.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion