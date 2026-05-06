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    Cloud-Fantasie explodiert

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    Google gegen Nvidia: Alphabet greift nach der Krone

    Anthropic soll Google Cloud über fünf Jahre 200 Milliarden US-Dollar zusichern. Für Alphabet könnte das der nächste Kurstreiber werden.

    Cloud-Fantasie explodiert - Google gegen Nvidia: Alphabet greift nach der Krone
    Foto: Muhammed Selim Korkutata - Anadolu

    Alphabet rückt mit seinem Cloud-Geschäft stärker in den Fokus der Anleger. Das Künstliche-Intelligenz-Startup Anthropic hat sich laut The Information verpflichtet, über fünf Jahre 200 Milliarden US-Dollar bei Google Cloud auszugeben.

    Damit könnte Anthropic mehr als 40 Prozent des Auftragsbestands ausmachen, den Google den Investoren zuletzt offengelegt hatte. Der Auftragsbestand umfasst vertraglich zugesagte Ausgaben von Cloud-Kunden. Die Alphabet-Aktie legte nach dem Bericht im Handel zu.

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    Anthropic hatte bereits im April eine Vereinbarung mit Google und dem Chip-Partner Broadcom geschlossen. Dabei geht es um mehrere Gigawatt Kapazität für Tensor Processing Units. Diese Spezialchips sollen ab 2027 zum Einsatz kommen.

    Alphabet vertieft damit die Partnerschaft mit Anthropic. Zugleich konkurriert der Google-Mutterkonzern mit dem Entwickler der Claude-Modelle im globalen Rennen um Künstliche Intelligenz. Laut Vorlage investiert Alphabet zudem bis zu 40 Milliarden US-Dollar in Anthropic.

    Der hohe Rechenbedarf für Claude treibt Anthropic zu weiteren Infrastrukturdeals. Zuletzt schloss das Unternehmen eine mehrjährige Vereinbarung mit CoreWeave. Außerdem will Anthropic bis Jahresende fast ein Gigawatt Kapazität über Amazons Chips sichern.

    Anthropic setzt dabei auf mehrere Hardware-Plattformen. Dazu zählen Trainium-Chips von Amazon Web Services, Tensor Processing Units von Google und Grafikprozessoren von Nvidia.

    Analysten sehen mehr Potenzial

    Mizuho Financial bestätigte die positive Einschätzung für die Aktie und hob das Kursziel von 420 US-Dollar auf 460 US-Dollar an. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von knapp 20 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag.

    Analyst Lloyd Walmsley sieht vor allem bei Google Cloud Luft nach oben. Er erwartet, dass der Umsatz von Google Cloud bis Ende 2026 um 70 Prozent gegenüber dem Vorjahr wächst. Die Konsensschätzung liegt laut Vorlage bei 58 Prozent.

    Auch an der Wall Street bleibt die Stimmung positiv. Nach Daten von LSEG empfehlen 53 von 61 Analysten die Alphabet-Aktie zum Kauf oder stufen sie als starken Kauf ein. Der KI-Boom, das Cloud-Geschäft und Googles eigene Chipstrategie liefern damit weiter Fantasie.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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