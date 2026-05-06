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    ANALYSE-FLASH

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    DZ Bank hebt fairen Wert für Teamviewer auf 7 Euro - 'Kaufen'

    ANALYSE-FLASH - DZ Bank hebt fairen Wert für Teamviewer auf 7 Euro - 'Kaufen'
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Teamviewer nach Zahlen zum ersten Quartal von 6,50 auf 7,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Stimmung helle sich auf, schrieb Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Spezialist für Fernwartungs-Software zeige im Kern ein deutlich höheres Wachstum, als es das Zahlenwerk auf den ersten Blick ausweise./rob/bek/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 14:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 15:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie

    Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,13 % und einem Kurs von 5,435 auf Tradegate (06. Mai 2026, 16:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um +21,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 940,47 Mio..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von -7,58 %/+10,91 % bedeutet.


    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 7 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7,00, was eine Steigerung von +29,87% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu TeamViewer - A2YN90 - DE000A2YN900

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über TeamViewer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der TeamViewer-Aktie: Prognosen, dass der Free Cashflow bis 2030 stark fällt (80–90 Mio), erwartete schwächere Quartalszahlen, Chart/5-Tage-Volumenbetrachtungen, Debatte über KI-Effekte und EU-Regulierung auf Profitabilität, Rechtfertigung der 1E-Übernahme für Echtzeit-/KI-Fähigkeiten, langfristiges Upside-Potenzial vs. Skepsis und Short-Squeeze-Szenarien.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TeamViewer eingestellt.

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