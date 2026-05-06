ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt fairen Wert für Teamviewer auf 7 Euro - 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Teamviewer nach Zahlen zum ersten Quartal von 6,50 auf 7,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Stimmung helle sich auf, schrieb Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Spezialist für Fernwartungs-Software zeige im Kern ein deutlich höheres Wachstum, als es das Zahlenwerk auf den ersten Blick ausweise./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 14:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 15:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie
Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,13 % und einem Kurs von 5,435 auf Tradegate (06. Mai 2026, 16:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um +21,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,45 %.
Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 940,47 Mio..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von -7,58 %/+10,91 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 7 Euro
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Du wirst es ja wissen?
Die Shorties sind einfach gef****t.
Die "industrielle Logik" der sündhaft teueren 1E Übernahme sah ich seit Beginn.......dürfte alternativlos gewesen sein.....