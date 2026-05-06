DZ Bank hebt fairen Wert für Teamviewer auf 7 Euro - 'Kaufen'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie

Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,13 % und einem Kurs von 5,435 auf Tradegate (06. Mai 2026, 16:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um +21,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,45 %.

Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 940,47 Mio..

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von -7,58 %/+10,91 % bedeutet.