KORREKTUR
VW warnt vor höheren möglichen Kosten des Iran-Kriegs
(Überschrift und 1. Satz wurden dahingehend geändert, dass VW steigende Kosten und Preise unter bestimmten Bedingungen nicht ausschließt, aber nicht konkret damit rechnet.)
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Volkswagen warnt vor möglichen Auswirkungen wegen des Iran-Kriegs. "Ich gehe davon aus, dass die Effekte, die wir heute an den Tanksäulen sehen, zum Jahresende im verarbeitenden Gewerbe ankommen", sagte Beschaffungsvorstand Karsten Schnake dem Branchenblatt "Automobilwoche". Sollte der Konflikt länger andauern, könnten dies dann auch die Endkunden zu spüren bekommen.
"Gibt es bis Mitte des Jahres eine Lösung, können wir die Auswirkungen abfedern", sagte Schnake. "Zieht sich der Krieg noch länger hin, haben wir zu große Effekte und einen Kostensprung nach oben." Im Detail lasse sich das aber noch nicht abschätzen. Dafür sei das Thema zu komplex. VW werde sich bemühen, die Auswirkungen gering zu halten, "um unsere Kunden möglichst wenig zu belasten". Schnake: "Es reicht ja, wenn sie es jeden Tag an der Tanksäule erleben."/fjo/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,68 % und einem Kurs von 87,80 auf Tradegate (06. Mai 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +2,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,81 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,10 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,8300 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,70EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +2,37 %/+49,00 % bedeutet.
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Potenzial durch neue Modelle
VW setzt stark auf das neue Portfolio, um den Effekt zu maximieren:
ID. Polo & ID.3 Neo, ID Cross: Günstigere Einstiegsmodelle (wie der ID. Polo für unter 25.000 € vor Förderung) könnten den "2009-Moment" am ehesten wiederholen.
Volllektrische Modelle (BEV)
- Volkswagen:
- ID.3 (Pure, Pro, Pro S, GTX)
- ID.4 / ID.4 GTX
- ID.5 / ID.5 GTX
- ID.7 / ID.7 Tourer (inkl. GTX-Varianten)
- ID.Buzz (Pro, GTX, Cargo)
- ID. Polo: Verkaufsstart Frühjahr 2026
- ID. Cross: Kompakter E-SUV, Marktstart im Herbst 2026
- ID. Everyone: Geplantes Einstiegsmodell für 2026
- Audi:
- Q4 e-tron / Q4 Sportback e-tron
- Q6 e-tron / Q6 Sportback e-tron
- Q8 e-tron / Q8 Sportback e-tron
- A6 e-tron / S6 e-tron (Sportback und Avant)
- e-tron GT / RS e-tron GT
- Škoda:
- Enyaq / Enyaq Coupé
- Elroq: Neuer kompakter E-SUV
- Epiq: Markteinführung für 2026 geplant
- CUPRA:
- Born / Born VZ
- Tavascan
- Raval: Kleinstwagen-Stromer, Start 2026
- Porsche:
- Taycan (alle Derivate)
- Macan Electric
2. Plug-in-Hybride (PHEV)
Förderfähig für Zulassungen zwischen dem 1. Januar 2026 und dem 30. Juni 2027, sofern sie entweder mindestens 80 km elektrische Reichweite besitzen oder maximal 60 g/km (CO_{2}) ausstoßen. [https://www.bundesumweltministerium.de/foerderung/fragen-und-antworten-zur-e-auto-foerderung, https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/elektromobilitaet/elektroauto/foerderung-elektroautos/]
- Volkswagen:
- Golf eHybrid & Golf GTE
- Passat eHybrid
- Tiguan eHybrid
- Tayron eHybrid
- Touareg eHybrid / Touareg R
- Caddy eHybrid
- Multivan eHybrid
- Audi (TFSI e Modelle):
- A3 Sportback TFSI e
- A5 TFSI e
- A6 TFSI e (Limousine & Avant)
- Q3 / Q3 Sportback TFSI e
- Q5 / Q5 Sportback TFSI e
- Q7 & Q8 TFSI e
- Škoda (iV Modelle):
- Octavia iV / Octavia Combi iV
- Superb iV / Superb Combi iV
- Kodiaq iV
- CUPRA & SEAT:
- CUPRA Leon & Leon Sportstourer e-HYBRID
- CUPRA Formentor e-HYBRID
- CUPRA Terramar e-HYBRID
- SEAT Leon & Leon Sportstourer e-HYBRID
- Porsche (E-Hybrid Modelle):
- Cayenne E-Hybrid
- Panamera E-Hybrid
Ich finde es richtig, dass der Kanzler mal klare Kante gezeigt hat. Jeder kennt doch solche unverschämten Menschen aus seinem Umfeld, sei es als Schüler oder Mitarbeiter eines Unternehmens. Wenn man immer nur klein beigibt, werden diese Menschen nur noch unverschämter und alles wird nur noch schlimmer. Aber mit verbaler Gegenwehr kann man diese Menschen schnell zur Räson bringen. Denn im Grunde handelt es sich dabei um innerlich sehr schwache Menschen.