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    KORREKTUR

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    VW warnt vor höheren möglichen Kosten des Iran-Kriegs

    KORREKTUR - VW warnt vor höheren möglichen Kosten des Iran-Kriegs
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    (Überschrift und 1. Satz wurden dahingehend geändert, dass VW steigende Kosten und Preise unter bestimmten Bedingungen nicht ausschließt, aber nicht konkret damit rechnet.)

    WOLFSBURG (dpa-AFX) - Volkswagen warnt vor möglichen Auswirkungen wegen des Iran-Kriegs. "Ich gehe davon aus, dass die Effekte, die wir heute an den Tanksäulen sehen, zum Jahresende im verarbeitenden Gewerbe ankommen", sagte Beschaffungsvorstand Karsten Schnake dem Branchenblatt "Automobilwoche". Sollte der Konflikt länger andauern, könnten dies dann auch die Endkunden zu spüren bekommen.

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    "Gibt es bis Mitte des Jahres eine Lösung, können wir die Auswirkungen abfedern", sagte Schnake. "Zieht sich der Krieg noch länger hin, haben wir zu große Effekte und einen Kostensprung nach oben." Im Detail lasse sich das aber noch nicht abschätzen. Dafür sei das Thema zu komplex. VW werde sich bemühen, die Auswirkungen gering zu halten, "um unsere Kunden möglichst wenig zu belasten". Schnake: "Es reicht ja, wenn sie es jeden Tag an der Tanksäule erleben."/fjo/DP/jha

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

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    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +2,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,10 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,8300 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,70EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +2,37 %/+49,00 % bedeutet.




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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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