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    Sartorius Vz. platziert erfolgreich 500 Mio. € Anleihe

    Sartorius stärkt seine Finanzierungsbasis: Über die Tochtergesellschaft Sartorius Finance B.V. platziert der Konzern erfolgreich eine neue Anleihe am Kapitalmarkt.

    Sartorius Vz. platziert erfolgreich 500 Mio. € Anleihe
    Foto: Sartorius
    • Sartorius (über die Tochter Sartorius Finance B.V.) hat eine Anleihe über 500 Mio. Euro begeben.
    • Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und einen Kupon von 3,75 % p.a.
    • Die Platzierung richtete sich an institutionelle Investoren und war mehr als vierfach überzeichnet.
    • Nettoerlöse werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, insbesondere zur Refinanzierung (u. a. Rückzahlung einer 650‑Mio‑€‑Anleihe mit 4,25 % im Sept. 2026).
    • Sartorius hat die Zulassung zum Handel im Euro MTF der Luxemburger Börse beantragt.
    • Verkauf/Angebot ist in den USA verboten; Veröffentlichung richtet sich nur an qualifizierte Investoren in bestimmten Jurisdiktionen und enthält keine Anlageempfehlung.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Sartorius Vz. ist am 23.07.2026.

    Der Kurs von Sartorius Vz. lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 227,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,88 % im Plus.
    2 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 227,50EUR das entspricht einem Plus von +0,15 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.943,59PKT (+2,39 %).


    Sartorius Vz.

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    +325,79 %
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    ISIN:DE0007165631WKN:716563
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