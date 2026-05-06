Klingbeil sieht Koalitionsgeburtstag 'ein bisschen betrübt'

HAMBURG (dpa-AFX) - Am ersten Jahrestag der schwarz-roten Koalition hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) eingeräumt, dass es zuletzt zu viel Streitereien zwischen CDU und SPD gegeben habe. Natürlich gebe es auch mal Streit in einer Koalition, sagte Klingbeil bei der Digitalmesse OMR in Hamburg. Aber: "Momentan ist es viel zu viel."

Er sei nicht in der CDU und Kanzler Friedrich Merz nicht in der SPD und jeder von ihnen würde sagen, er habe gute Gründe, warum das so ist. "Und ich muss mich jetzt immer rechtfertigen dafür, dass ich eine andere Meinung als der Bundeskanzler habe", sagte Klingbeil. Die Pflicht, die die Koalition habe, sei am Ende eine gemeinsame Position zu haben. "Und das hat bisher in einem Jahr immer geklappt, auch wenn sich der erste Geburtstag durch die Streitereien der letzten Tage so ein bisschen betrübt anfühlt."