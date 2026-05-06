DaVita Aktie steigt zweistellig - 06.05.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +19,25 % konnte die DaVita Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,45 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der DaVita Aktie. Nach einem Plus von +1,45 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 160,15€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

DaVita ist ein führender US-Anbieter von Dialyse- und Nierengesundheitsdiensten, betreibt weltweit Dialysezentren und kooperiert mit Krankenhäusern und Ärzten. Hauptleistung: chronische Hämodialyse, Zusatzservices im Nieren- und Versorgungsmanagement. Wichtige Konkurrenten: Fresenius Medical Care, U.S. Renal Care. Stärken: starke Präsenz in den USA, Skaleneffekte, datengetriebene Versorgungsprogramme.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der DaVita Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +27,73 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +26,28 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,23 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von DaVita +67,03 % gewonnen.

Während DaVita heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,13 %.

DaVita Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +26,28 % 1 Monat +28,23 % 3 Monate +27,73 % 1 Jahr +29,31 %

Informationen zur DaVita Aktie

Stand: 06.05.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 66 Mio. DaVita Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,38 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von DaVita

Baxter International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,99 %. Fresenius Medical Care notiert im Plus, mit +4,04 %.

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Ob die DaVita Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DaVita Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.