Aktien mit extremer Performance im DAX am 06.05.2026

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VW Vz – Anleger-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum: überwiegend positiv. EV-Strategie, neue Modelle (ID. Polo, ID.3 Neo, Cross) und Förderungen stimmen zuversichtlich, BEV-Zulassungen dürften wachsen; Kursentwicklung 2009-ähnlich wird als möglicher Vergleich gesehen. Konkretes Kursziel 150 EUR wird genannt (Beitrag 3). Die 14-Tage-Kursveränderung ist in den Beiträgen nicht angegeben.