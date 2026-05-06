Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 06.05.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.05.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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MTU Aero Engines
Tagesperformance: +10,33 %
Tagesperformance: +10,33 %
Platz 1
Performance 1M: -9,44 %
Performance 1M: -9,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu MTU Aero Engines
Laut wallstreetONLINE-Forum ist MTU gemischt bewertet: Fundamentale Stärke (15,5% Marge, zwei Drittel Umsatz aus Wartung/Ersatzteilen; FCF-Deckung 47,3%), 10-Jahre-Outperformance. In den letzten 14 Tagen war der Kurs gemischt; positives Wartungsgeschäfts-Impuls, Ziel >300, Einstieg unter 280 diskutiert. Risiken: Rückrufe, Iran-Konflikt. Insgesamt leicht optimistisch; Quartalszahlen gut, HV am 7.5.26.
Continental
Tagesperformance: +8,44 %
Tagesperformance: +8,44 %
Platz 2
Performance 1M: +8,89 %
Performance 1M: +8,89 %
Airbus
Tagesperformance: +6,56 %
Tagesperformance: +6,56 %
Platz 3
Performance 1M: +15,97 %
Performance 1M: +15,97 %
BMW
Tagesperformance: +5,23 %
Tagesperformance: +5,23 %
Platz 4
Performance 1M: -0,93 %
Performance 1M: -0,93 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -4,55 %
Tagesperformance: -4,55 %
Platz 5
Performance 1M: +65,11 %
Performance 1M: +65,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
wallstreetONLINE-Forum berichtet gemischtes Infineon-Sentiment: bessere Wachstumsaussichten, höhere Jahresprognose und verbesserte Automotive-Aufträge; KI-Boom als Treiber; eine Aussicht auf dreistellige Kurse wird genannt. Gegenpole: Gewinnmitnahmen, Standort-Risiken in Deutschland. JPMorgan bleibt Overweight (Ziel 48 EUR). Die konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht in den Beiträgen beziffert.
Commerzbank
Tagesperformance: +4,14 %
Tagesperformance: +4,14 %
Platz 6
Performance 1M: +18,81 %
Performance 1M: +18,81 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zur Commerzbank gemischt. Einige Beiträge erwarten weitere, höhere UniCredit-Angebote, andere bezweifeln den aktuellen Angebotspreis. Gleichzeitig wird der Bankensektor insgesamt positiv beurteilt und von Kursgewinnen berichtet. Eine klare Kursentwicklung über die letzten 14 Tage wird im Text nicht angegeben.
Fresenius Medical Care
Tagesperformance: +4,04 %
Tagesperformance: +4,04 %
Platz 7
Performance 1M: -10,29 %
Performance 1M: -10,29 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: +4,00 %
Tagesperformance: +4,00 %
Platz 8
Performance 1M: -8,52 %
Performance 1M: -8,52 %
adidas
Tagesperformance: +3,69 %
Tagesperformance: +3,69 %
Platz 9
Performance 1M: +6,55 %
Performance 1M: +6,55 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu Adidas. Positiv: RBC erhöht das Kursziel auf 170 EUR und verweist auf solides Q1 sowie Belebung im Schuhsegment. Ex-Dividende am 8.5.26 wird genannt. Vor der Hauptversammlung besteht Unsicherheit; Dividenden-Hinweis wirkt unterstützend, aber keine klare Richtung erkennbar. Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht angegeben.
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: +3,66 %
Tagesperformance: +3,66 %
Platz 10
Performance 1M: -2,96 %
Performance 1M: -2,96 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
VW Vz – Anleger-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum: überwiegend positiv. EV-Strategie, neue Modelle (ID. Polo, ID.3 Neo, Cross) und Förderungen stimmen zuversichtlich, BEV-Zulassungen dürften wachsen; Kursentwicklung 2009-ähnlich wird als möglicher Vergleich gesehen. Konkretes Kursziel 150 EUR wird genannt (Beitrag 3). Die 14-Tage-Kursveränderung ist in den Beiträgen nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.
Deutsche Bank
Tagesperformance: +3,64 %
Tagesperformance: +3,64 %
Platz 11
Performance 1M: +2,11 %
Performance 1M: +2,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
wallstreetONLINE-Forum: Anleger-Sentiment zur Deutschen Bank gemischt. Hinweis auf Kursanstieg von ca. 5% (Beitrag 1) und wachsende Dividende (Beitrag 7/11/12). Fundamentale/technische Perspektiven: Rekordquartal Q1 2026, aber CET1-Quote enttäuscht; Diskussionen zu Boni vs. CET1 und DWS-Integration. Kritik an Strategie 2032 (Beitrag 6).
Zalando
Tagesperformance: -3,32 %
Tagesperformance: -3,32 %
Platz 12
Performance 1M: -6,37 %
Performance 1M: -6,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Sentiment zu Zalando. Beitrag 1 rechnet mit neuen Tiefs (ca. 21,50 € → 18,60 € → ggf. 16,30 €) und anschließender Erholung. Fundamentals: operative Marge von 1,9% auf 2,2% gestiegen; Investitionen könnten Margen erhöhen. Leerverkäufer-Positionsdaten; Buyback-Programm bis 300 Mio €, bisher ca. 233 Mio €. Rückkäufe könnten Kurs stabilisieren/steigen. HV am 12. Mai. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht spezifiziert.
Heidelberg Materials
Tagesperformance: +3,28 %
Tagesperformance: +3,28 %
Platz 13
Performance 1M: +4,21 %
Performance 1M: +4,21 %
Porsche Holding SE
Tagesperformance: +3,26 %
Tagesperformance: +3,26 %
Platz 14
Performance 1M: -3,71 %
Performance 1M: -3,71 %
Merck
Tagesperformance: +3,07 %
Tagesperformance: +3,07 %
Platz 15
Performance 1M: +1,02 %
Performance 1M: +1,02 %
Siemens
Tagesperformance: +3,01 %
Tagesperformance: +3,01 %
Platz 16
Performance 1M: +27,12 %
Performance 1M: +27,12 %
Münchener Rück
Tagesperformance: +2,92 %
Tagesperformance: +2,92 %
Platz 17
Performance 1M: -6,41 %
Performance 1M: -6,41 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Münchener Rück
Im wallstreetONLINE-Forum zu Münchener Rück ist das Sentiment überwiegend bullish: Ziel um 1000€ plausibel, KGV ca. 10–11, EPS-Ziele um 50€; Q1-Daten laut Beiträgen solide (geringe Großschäden, Devisenseite belastet). Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird positiv beschrieben (hervorragende Performance seit HV). Eine konkrete Prozentzahl fehlt.
BASF
Tagesperformance: -2,63 %
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 18
Performance 1M: +5,92 %
Performance 1M: +5,92 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes BASF-Sentiment: Agrarsparte-Ausgliederung 2027 erzeugt Kursfantasie; Management sieht Q2-Verbesserung. Kurs ca. 56€ inkl. Dividende; KGV ca. 20. Buyback-Politik unklar, ARP teils pausiert/beendet. Dividende/HV-Themen, Iran-Kriegsrisiken und höhere Energiepreise werden diskutiert. Positiv: neue Aroma Ingredients-Anlagen. 14-Tage-Bewegung gemischt.
Allianz
Tagesperformance: +2,42 %
Tagesperformance: +2,42 %
Platz 19
Performance 1M: +5,01 %
Performance 1M: +5,01 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Allianz
Allianz-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum gemischt: Optimismus wegen stabiler Finanz-/Versicherungswerte, Hinweis auf Dividenden-Strategie; Anspielung auf Chancen wie bei Münchner Rück; Kommentar, dass der Ex-Dividende-Abschlag relevant sein könnte. Beurteilung: kurzfristig festere Tendenz möglich, fundamentale/technische Perspektiven unklar. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: Die Kursentwicklung war %.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Allianz eingestellt.
Vonovia
Tagesperformance: +2,35 %
Tagesperformance: +2,35 %
Platz 20
Performance 1M: +0,22 %
Performance 1M: +0,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia
WallstreetONLINE-Forum: Vonovia-Sentiment gemischt. Kurzfristig Traders sehen leichten Aufwärtsimpuls (~+2,5%), Inflation/Zinsrisiken bleiben belastend. Analystenlage uneinheitlich: UBS Ziel 25,20 EUR (Kauf); Deutsche Bank Hold, 25 EUR. 23 Analysten setzen 2027-Durchschnittziel 30,60 EUR. Aktueller Kurs laut Beitrag 15 ca. 22–23 EUR. 14-Tage-Kursentwicklung wird im Text nicht konkret angegeben.
GEA Group
Tagesperformance: +2,06 %
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 21
Performance 1M: -6,33 %
Performance 1M: -6,33 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 43,30%
|PUT: 56,70%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -13,40 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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