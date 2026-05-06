Redcare unter Druck - Profitabilität bleibt Achillesferse

Die Resultate hätten die vorab veröffentlichten Eckdaten bestätigt, schrieben die Experten von Oddo BHF. Das bereinigte operative Ergebnis sei zwar gegenüber dem Vorjahr zweistellig geklettert, die Erwartungen habe man aber gleichwohl verfehlt. Der operative Hebel habe weniger durchgeschlagen als erhofft. Die Profitabilität bleibe die Achillesferse der Anlagestory.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Redcare sind am Mittwoch nach der Vorlage von endgültigen Quartalszahlen nach einem sehr festen Start deutlich ins Minus gerutscht. Am Nachmittag verloren die Titel der Onlineapotheke 4,5 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Redcare hatten im März mit nur noch gut 30 Euro so wenig gekostet wie seit dem Jahr 2019 nicht mehr. Seither erholten sie sich zwar um mehr als die Hälfte, liegen 2026 aber noch fast 30 Prozent im Minus. Die Aktien des Konkurrenten DocMorris befinden sich hingegen auf dem höchsten Niveau seit Sommer 2025.

Beide waren seit der Corona-Zeit massiv eingebrochen, zuletzt insbesondere wegen der zähen Einführung des E-Rezepts in Deutschland. Redcare hatten im Februar 2021 noch 249 Euro gekostet, DocMorris 514 Franken. Anschließend wurden die Kursgewinne bis zum März dieses Jahres pulverisiert. Der Tiefpunkt von DocMorris lag sogar unter 4 Franken./ag/stk/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,53 % und einem Kurs von 8,115 auf Lang & Schwarz (06. Mai 2026, 17:03 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -4,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,08 %. Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 953,60 Mio.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Redcare Pharmacy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 53,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 150,00EUR was eine Bandbreite von +14,27 %/+223,42 % bedeutet.



