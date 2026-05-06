🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDocMorris AG (ex zur Rose) AktievorwärtsNachrichten zu DocMorris AG (ex zur Rose)

    AKTIE IM FOKUS 2

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Redcare unter Druck - Profitabilität bleibt Achillesferse

    AKTIE IM FOKUS 2 - Redcare unter Druck - Profitabilität bleibt Achillesferse
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Kurs aktualisiert)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Redcare sind am Mittwoch nach der Vorlage von endgültigen Quartalszahlen nach einem sehr festen Start deutlich ins Minus gerutscht. Am Nachmittag verloren die Titel der Onlineapotheke 4,5 Prozent.

    Die Resultate hätten die vorab veröffentlichten Eckdaten bestätigt, schrieben die Experten von Oddo BHF. Das bereinigte operative Ergebnis sei zwar gegenüber dem Vorjahr zweistellig geklettert, die Erwartungen habe man aber gleichwohl verfehlt. Der operative Hebel habe weniger durchgeschlagen als erhofft. Die Profitabilität bleibe die Achillesferse der Anlagestory.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Redcare Pharmacy N.V.!
    Long
    46,52€
    Basispreis
    0,22
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    51,25€
    Basispreis
    0,57
    Ask
    × 14,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Redcare hatten im März mit nur noch gut 30 Euro so wenig gekostet wie seit dem Jahr 2019 nicht mehr. Seither erholten sie sich zwar um mehr als die Hälfte, liegen 2026 aber noch fast 30 Prozent im Minus. Die Aktien des Konkurrenten DocMorris befinden sich hingegen auf dem höchsten Niveau seit Sommer 2025.

    Beide waren seit der Corona-Zeit massiv eingebrochen, zuletzt insbesondere wegen der zähen Einführung des E-Rezepts in Deutschland. Redcare hatten im Februar 2021 noch 249 Euro gekostet, DocMorris 514 Franken. Anschließend wurden die Kursgewinne bis zum März dieses Jahres pulverisiert. Der Tiefpunkt von DocMorris lag sogar unter 4 Franken./ag/stk/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,53 % und einem Kurs von 8,115 auf Lang & Schwarz (06. Mai 2026, 17:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -4,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 953,60 Mio..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Redcare Pharmacy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 53,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 150,00EUR was eine Bandbreite von +14,27 %/+223,42 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DocMorris AG (ex zur Rose) - A0Q6J0 - CH0042615283

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DocMorris AG (ex zur Rose). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS 2 Redcare unter Druck - Profitabilität bleibt Achillesferse Die Aktien von Redcare sind am Mittwoch nach der Vorlage von endgültigen Quartalszahlen nach einem sehr festen Start deutlich ins Minus gerutscht. Am Nachmittag verloren die Titel der Onlineapotheke 4,5 Prozent. Die Resultate hätten die vorab …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     