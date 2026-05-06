Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 06.05.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.05.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Infineon Technologies
Tagesperformance: -4,26 %
Tagesperformance: -4,26 %
Platz 1
Performance 1M: +65,11 %
Performance 1M: +65,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
wallstreetONLINE-Forum berichtet gemischtes Infineon-Sentiment: bessere Wachstumsaussichten, höhere Jahresprognose und verbesserte Automotive-Aufträge; KI-Boom als Treiber; eine Aussicht auf dreistellige Kurse wird genannt. Gegenpole: Gewinnmitnahmen, Standort-Risiken in Deutschland. JPMorgan bleibt Overweight (Ziel 48 EUR). Die konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht in den Beiträgen beziffert.
TeamViewer
Tagesperformance: +3,91 %
Tagesperformance: +3,91 %
Platz 2
Performance 1M: +31,60 %
Performance 1M: +31,60 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Im wallstreetONLINE-Forum wird TeamViewer sentiment gemischt bewertet: Q1-Zahlen liefern bereinigte EBITDA-Marge im Enterprise-Geschäft, Analystenkommentare positiv (DZ Bank), Barclays belässt Kursziel bei 5 € und sieht Verschiebungen bei Marketingkosten. Short-Positionen und mögliche Recalls diskutiert. Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil; konkrete Prozentangabe liegt nicht vor. Bewertungskennzahlen: EV/EBITDA ca. 5,2x 2027.
Bechtle
Tagesperformance: +3,84 %
Tagesperformance: +3,84 %
Platz 3
Performance 1M: -0,98 %
Performance 1M: -0,98 %
Ottobock
Tagesperformance: +3,30 %
Tagesperformance: +3,30 %
Platz 4
Performance 1M: +7,16 %
Performance 1M: +7,16 %
Evotec
Tagesperformance: +3,29 %
Tagesperformance: +3,29 %
Platz 5
Performance 1M: +20,31 %
Performance 1M: +20,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Im wallstreetONLINE-Forum Evotec-Sentiment gemischt: Skepsis wegen Q1-Daten und Einmaleffekt (Sandoz-Lizenz) kontra Hoffnung auf Wertsteigerung durch neue Eigentümerstruktur (Just-IPO, Halo-Interesse) bzw. Horizon-Prüfung. Ein moderater Kursanstieg >3% wird erwähnt, doch fundamentale Verbesserungen bleiben unsicher. Die 14-Tage-Entwicklung lässt sich aus den Beiträgen nicht eindeutig ableiten.
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +2,90 %
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 6
Performance 1M: +64,82 %
Performance 1M: +64,82 %
Nordex
Tagesperformance: -2,89 %
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 7
Performance 1M: +10,15 %
Performance 1M: +10,15 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -2,55 %
Tagesperformance: -2,55 %
Platz 8
Performance 1M: +24,97 %
Performance 1M: +24,97 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -2,46 %
Tagesperformance: -2,46 %
Platz 9
Performance 1M: +27,76 %
Performance 1M: +27,76 %
Draegerwerk
Tagesperformance: +2,41 %
Tagesperformance: +2,41 %
Platz 10
Performance 1M: -3,81 %
Performance 1M: -3,81 %
United Internet
Tagesperformance: +2,32 %
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 11
Performance 1M: -5,66 %
Performance 1M: -5,66 %
Jenoptik
Tagesperformance: +2,28 %
Tagesperformance: +2,28 %
Platz 12
Performance 1M: +20,16 %
Performance 1M: +20,16 %
1&1
Tagesperformance: +2,24 %
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 13
Performance 1M: -5,80 %
Performance 1M: -5,80 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -2,19 %
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 14
Performance 1M: +61,33 %
Performance 1M: +61,33 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
wallstreetONLINE-Forum: Siltronic-Sentiment gemischt. Aufwärts-Ziele (50€, 85€, teils 1000€) konkurieren mit Zahlen-/Lager-Bedenken. Technisch: Trendstärke laut TS ca. 4,7; Treiber sind Smartphone-/Qualcomm-Nachfrage und KI-Trend. Kritik an Übertreibung bei Kursanstieg; 200-Tage-Linie um ~50€ relevant. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: gemischtes bis leicht aufwärts gerichtetes Momentum.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
15 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte