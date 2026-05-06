Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 06.05.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.05.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SAFRAN
Tagesperformance: +9,07 %
Platz 1
Performance 1M: -5,95 %
Wolters Kluwer
Tagesperformance: -7,43 %
Platz 2
Performance 1M: -9,70 %
Airbus
Tagesperformance: +6,34 %
Platz 3
Performance 1M: +15,97 %
Hermes International
Tagesperformance: +5,61 %
Platz 4
Performance 1M: -4,86 %
ASML Holding
Tagesperformance: +5,36 %
Platz 5
Performance 1M: +7,95 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: +5,27 %
Platz 6
Performance 1M: -4,02 %
BMW
Tagesperformance: +5,07 %
Platz 7
Performance 1M: -0,93 %
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: +4,55 %
Platz 8
Performance 1M: +8,95 %
ENI
Tagesperformance: -4,54 %
Platz 9
Performance 1M: -2,15 %
ING Group
Tagesperformance: +4,54 %
Platz 10
Performance 1M: +11,88 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -4,22 %
Platz 11
Performance 1M: +65,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
wallstreetONLINE-Forum berichtet gemischtes Infineon-Sentiment: bessere Wachstumsaussichten, höhere Jahresprognose und verbesserte Automotive-Aufträge; KI-Boom als Treiber; eine Aussicht auf dreistellige Kurse wird genannt. Gegenpole: Gewinnmitnahmen, Standort-Risiken in Deutschland. JPMorgan bleibt Overweight (Ziel 48 EUR). Die konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht in den Beiträgen beziffert.
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: +4,08 %
Platz 12
Performance 1M: -8,52 %
Inditex
Tagesperformance: +4,06 %
Platz 13
Performance 1M: -0,31 %
UniCredit
Tagesperformance: +4,05 %
Platz 14
Performance 1M: +8,89 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu UniCredit
Im wallstreetONLINE-Forum zeigen sich gemischte Anleger-Aussagen: Aussicht auf Übernahme bzw. Kapitalerhöhung (Hauptversammlung 4. Mai) und eine als clever beurteilte Aktienzahlung, aber Skepsis gegenüber einem unter dem Kurs liegenden Angebot. Kurshinweis: rund 70 €. Die 14-Tage-Veränderung wird nicht angegeben.
Banco Santander
Tagesperformance: +4,01 %
Platz 15
Performance 1M: +3,48 %
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: +3,90 %
Platz 16
Performance 1M: +0,96 %
BNP Paribas (A)
Tagesperformance: +3,72 %
Platz 17
Performance 1M: +13,11 %
L'Oreal
Tagesperformance: +3,70 %
Platz 18
Performance 1M: +0,99 %
adidas
Tagesperformance: +3,62 %
Platz 19
Performance 1M: +6,55 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu Adidas. Positiv: RBC erhöht das Kursziel auf 170 EUR und verweist auf solides Q1 sowie Belebung im Schuhsegment. Ex-Dividende am 8.5.26 wird genannt. Vor der Hauptversammlung besteht Unsicherheit; Dividenden-Hinweis wirkt unterstützend, aber keine klare Richtung erkennbar. Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht angegeben.
TotalEnergies
Tagesperformance: -3,56 %
Platz 20
Performance 1M: -0,20 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: +3,53 %
Platz 21
Performance 1M: -2,96 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
VW Vz – Anleger-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum: überwiegend positiv. EV-Strategie, neue Modelle (ID. Polo, ID.3 Neo, Cross) und Förderungen stimmen zuversichtlich, BEV-Zulassungen dürften wachsen; Kursentwicklung 2009-ähnlich wird als möglicher Vergleich gesehen. Konkretes Kursziel 150 EUR wird genannt (Beitrag 3). Die 14-Tage-Kursveränderung ist in den Beiträgen nicht angegeben.
Deutsche Bank
Tagesperformance: +3,50 %
Platz 22
Performance 1M: +2,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
wallstreetONLINE-Forum: Anleger-Sentiment zur Deutschen Bank gemischt. Hinweis auf Kursanstieg von ca. 5% (Beitrag 1) und wachsende Dividende (Beitrag 7/11/12). Fundamentale/technische Perspektiven: Rekordquartal Q1 2026, aber CET1-Quote enttäuscht; Diskussionen zu Boni vs. CET1 und DWS-Integration. Kritik an Strategie 2032 (Beitrag 6).
Schneider Electric
Tagesperformance: +3,34 %
Platz 23
Performance 1M: +21,64 %
Intesa Sanpaolo
Tagesperformance: +3,30 %
Platz 24
Performance 1M: +12,84 %
BASF
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 25
Performance 1M: +5,92 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes BASF-Sentiment: Agrarsparte-Ausgliederung 2027 erzeugt Kursfantasie; Management sieht Q2-Verbesserung. Kurs ca. 56€ inkl. Dividende; KGV ca. 20. Buyback-Politik unklar, ARP teils pausiert/beendet. Dividende/HV-Themen, Iran-Kriegsrisiken und höhere Energiepreise werden diskutiert. Positiv: neue Aroma Ingredients-Anlagen. 14-Tage-Bewegung gemischt.
Koninklijke Ahold Delhaize
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 26
Performance 1M: -10,02 %
