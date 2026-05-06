🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Regierung hält Klimaziel trotz Lockerung bei Heizregeln für erreichbar

    Regierung hält Klimaziel trotz Lockerung bei Heizregeln für erreichbar
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Trotz der geplanten Lockerung des sogenannten Heizungsgesetzes sieht das Bundeswirtschaftsministerium die deutschen Klimaziele nicht in Gefahr. Ministerin Katherina Reiche (CDU) stehe zum gesetzlich verankerten Ziel, dass Deutschland ab 2045 klimaneutral wirtschafte, sagte ein Ministeriumssprecher in Berlin. Umweltschützer, Grüne und Linke haben hingegen große Bedenken, ob die Klimaziele einzuhalten sind. Verbraucherschützer sehen Reiches Pläne als mögliche Kostenfalle.

    Entwurf mit "Bio-Treppe"

    Reiches Ministerium hatte einen Entwurf für das Gebäudemodernisierungsgesetz vorgelegt. Es wird nun in der Regierung abgestimmt. Die Vorlage soll das umstrittene sogenannte Heizungsgesetz der Ampelkoalition ersetzen. Hauptpunkt ist die Abkehr von der Vorgabe, dass bei neuen Heizungen in der Regel mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien eingesetzt werden müssen. Das würde die Weichen für Wärmepumpen und gegen Gas- und Ölheizungen stellen. Doch die Klausel soll gekippt werden.

    Um dennoch den Übergang zum klimafreundlichen Heizen zu schaffen, soll ein wachsender Anteil der Brennstoffe nicht mehr fossil sein, sondern etwa durch Biomethan aus nachwachsenden Rohstoffen ersetzt werden. "Wer weiterhin mit Gas, Heizöl oder Flüssiggas heizen möchte, mischt ab dem Jahr 2029 einen verbindlichen Bioanteil bei", heißt es im Gesetzentwurf.

    Ab Januar 2029 sollen mindestens 10 Prozent klimafreundliche Brennstoffe genutzt werden, ab Januar 2030 mindestens 15 Prozent, ab Januar 2035 mindestens 30 Prozent und ab Januar 2040 mindestens 60 Prozent. Damit enden die im Gesetz genannten Stufen der sogenannten Bio-Treppe. Der Weg zur anvisierten Klimaneutralität nur fünf Jahre später bleibt offen.

    "Klimapolitische Verschlechterung"

    Die Linken-Politikerin Violetta Bock sprach von einem "kompletten Realitätsverlust" der Bundesregierung. "Die klimapolitische Verschlechterung ist unübersehbar", kritisierte sie. "Statt vermeintlicher Entlastung und Planungssicherheit werden Millionen Menschen zukünftig ungeschützt den fossilen Energiepreiskrisen ausgesetzt."

    Die Verbraucherzentrale Bundesverband warnte: "Das geplante Gebäudemodernisierungsgesetz droht zur Kostenfalle zu werden. Statt klare und bezahlbare Perspektiven zu schaffen, hält die Bundesregierung an Öl- und Gasheizungen fest. Dabei ist absehbar: Fossile Energien werden immer teurer und bleiben krisenanfällig." Ob genügend bezahlbares Biogas zur Verfügung stehen werde, sei mehr als fraglich./vsr/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Regierung hält Klimaziel trotz Lockerung bei Heizregeln für erreichbar Trotz der geplanten Lockerung des sogenannten Heizungsgesetzes sieht das Bundeswirtschaftsministerium die deutschen Klimaziele nicht in Gefahr. Ministerin Katherina Reiche (CDU) stehe zum gesetzlich verankerten Ziel, dass Deutschland ab 2045 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     