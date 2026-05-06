DZ BANK stuft PFIZER INC auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Pfizer nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 29 US-Dollar belassen. Trotz eines weiteren deutlichen Rückgangs bei Corona-Lösungen habe der Umsatz zugelegt und die Markterwartung klar übertroffen, schrieb Elmar Kraus in einer Studie am Mittwoch. Der Pharmakonzern habe zudem ein umfangreiches Entwicklungsprogramm in der Indikation Fettleibigkeit./rob/bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 22,51EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 17:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Elmar Kraus

Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

