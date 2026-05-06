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    DZ BANK stuft PFIZER INC auf 'Kaufen'

    DZ BANK stuft PFIZER INC auf 'Kaufen'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Pfizer nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 29 US-Dollar belassen. Trotz eines weiteren deutlichen Rückgangs bei Corona-Lösungen habe der Umsatz zugelegt und die Markterwartung klar übertroffen, schrieb Elmar Kraus in einer Studie am Mittwoch. Der Pharmakonzern habe zudem ein umfangreiches Entwicklungsprogramm in der Indikation Fettleibigkeit./rob/bek/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 22,51EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 17:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Elmar Kraus
    Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 23,70$, was einem Rückgang von -10,59% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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