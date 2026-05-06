Ölpreis im Sturzflug
US-Offerte nährt Hoffnung: Märkte preisen Frieden ein
Die Märkte atmen auf und schalten in den Rallye-Modus: Öl fällt, Gold steigt. Wird der Frieden zu früh eingepreist?
Frieden oder Bomben: So lautet abgekürzt das Angebot von US-Präsident Donald Trump gegenüber dem Iran.
Die Märkte hatten bereits positiv auf einen Bericht von Axios reagiert. Dort hieß es, dass die USA und der Iran kurz vor einer Einigung stünden. Daraufhin brach der Ölpreis ein; im Handel am späten Nachmittag notiert die Sorte Brent knapp über der 100-US-Dollar-Marke.
Dann legte Trump mit einem Post auf Truth Social nach: Er schrieb, der Iran werde "in weitaus größerem Umfang" bombardiert, sollte er einem Friedensabkommen nicht zustimmen.
Und: Der Krieg "wird beendet sein", wenn der Iran den Vorschlägen zustimmt, was bedeutete, dass die Straße von Hormus "für alle offen sein wird".
Laut Axios gibt es ein 48 stündiges Ultimatum an den Iran.
Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums sagte am Mittwoch gegenüber CNBC, man prüfe einen 14-Artikel umfassenden Friedensvorschlag der USA.
Axios berichtete, dass das Abkommen die Verpflichtung Irans zu einem Moratorium für die Urananreicherung, die Aufhebung der Sanktionen der USA gegen Iran und den Rückzug beider Parteien von den Kontrollen über den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus beinhalten würde.
Viele der Bedingungen sollen Berichten zufolge von einer endgültigen Einigung zwischen den Delegationen beider Länder abhängig sein.
Seit dem 7. April gilt zwischen den USA und dem Iran eine Waffenruhe, die Verhandlungen ermöglichen soll.
Die Märkte preisen bereits Frieden ein und reagieren positiv auf die Verhandlungen. Der S&P 500 liegt gut ein Prozent im Plus, der Nasdaq 100 rund 1,5 Prozent.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion