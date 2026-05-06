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    Walt Disney wächst dank Streaming und Filmen - Aktie zieht kräftig an

    ROUNDUP - Walt Disney wächst dank Streaming und Filmen - Aktie zieht kräftig an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BURBANK (dpa-AFX) - Der US-Entertainmentriese Walt Disney hat im zweiten Geschäftsquartal von besseren Resultaten in seinem Streamingdienst sowie von Filmen und Freizeitangeboten profitiert. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 8 Prozent auf 1,57 Dollar, wie der Konzern am Mittwoch in Burbank mitteilte. Das war mehr als von Experten gedacht. Auch der um 7 Prozent auf 25,2 Milliarden Dollar (21,5 Mrd Euro) gestiegene Umsatz lag höher als von Analysten erwartet. Das Management um den seit Kurzem amtierenden Chef Josh D'Amaro geht davon aus, auch im zweiten Geschäftshalbjahr das Wachstum beschleunigen zu können. Die Aktie kletterte im frühen Handel um fast acht Prozent nach oben.

    Die Direktvermarktungssparte, die den Streamingdienst Disney+ enthält, erzielte erstmals eine prozentual zweistellige Gewinnmarge. Lange hatte der Konzern mit dem Angebot im harten Konkurrenzkampf mit Netflix , Amazon und Co. Verluste eingefahren.

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    Das Filmstudio des Konzerns profitierte von einem guten Lauf der Kinoproduktionen "Avatar: Fire and Ash" sowie "Zootopia 2" (in Deutschland "Zoomania 2"). Zusammen mit dem Animationsfilm "Hoppers" spielten die drei Filme seit dem Start mehr als 3,7 Milliarden Dollar an den Kinokassen ein.

    Während die Sportsparte wegen rückläufiger Werbeerlöse beim Sportsender ESPN weniger Gewinn abwarf, gaben Gäste in den Freizeitparks und auf Kreuzfahrtschiffen des Konzerns mehr Geld aus. Für das Geschäft mit den Freizeitparks zeigte sich das Management wegen der schwierigen Wirtschaftslage aber vorsichtig.

    Unter dem Strich fiel der Gewinn von 3,3 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal (Ende März) auf nun 2,25 Milliarden Dollar. Dafür sorgten vor allem die Steuern. Ein Jahr zuvor hatte sich Disney eine Steuergutschrift anrechnen können./men/mne/stk/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 233,2 auf Tradegate (06. Mai 2026, 17:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +4,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,51 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 319,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 304,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 333,00USD was eine Bandbreite von +30,36 %/+42,80 % bedeutet.




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