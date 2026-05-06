Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 06.05.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.697,50USD pro Feinunze und notiert damit +3,08 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 77,38USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +6,21 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 101,75USD und verzeichnet ein Minus von -7,86 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 95,05USD und verzeichnet ein Minus von -7,32 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.553,50 USD +3,12 % Platin 2.054,00 USD +4,24 % Kupfer London Rolling 13.362,33 USD +2,06 % Aluminium 3.566,25 PKT -1,38 % Erdgas 2,704 USD -2,33 %

Rohstoff des Tages: Öl (Brent)

Mit einem Tages-Minus von -7,86 % gehört Öl (Brent) heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 06.05.26, 17:29 Uhr.