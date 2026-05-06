Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 06.05.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.697,50USD pro Feinunze und notiert damit +3,08 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 77,38USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +6,21 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 101,75USD und verzeichnet ein Minus von -7,86 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 95,05USD und verzeichnet ein Minus von -7,32 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.553,50USD
|+3,12 %
|Platin
|2.054,00USD
|+4,24 %
|Kupfer London Rolling
|13.362,33USD
|+2,06 %
|Aluminium
|3.566,25PKT
|-1,38 %
|Erdgas
|2,704USD
|-2,33 %
Rohstoff des Tages: Öl (Brent)
Mit einem Tages-Minus von -7,86 % gehört Öl (Brent) heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 06.05.26, 17:29 Uhr.