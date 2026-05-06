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    Deutsche Anleihen

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    Deutliche Kursgewinne - Hoffnung im Nahen Osten

    Deutsche Anleihen - Deutliche Kursgewinne - Hoffnung im Nahen Osten
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    (Im 3. Absatz wurde im 2. Satz die Bewegung der Ölpreise berichtigt. Sie sind gesunken rpt gesunken)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch ihre Vortagesgewinne deutlich ausgebaut. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,56 Prozent auf 125,75 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,99 Prozent.

    US-Präsident Donald Trump hat ein mögliches Ende des Iran-Kriegs in Aussicht gestellt, Teheran aber gleichzeitig mit heftigen Angriffen gedroht. Falls das Land sich nicht auf eine Vereinbarung einlasse, "beginnen die Bombardements, und diese werden leider ein weitaus größeres Ausmaß und eine weitaus größere Intensität haben als zuvor", drohte Trump. Er stellte die Öffnung der Straße von Hormus auch für den Iran in Aussicht.

    Der Markt interpretierte die Entwicklung als Deeskalationssignal. Die Anleihekurse profitierten von den gesunkenen Ölpreisen. Erwartungen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen erhöhen könnte, wurden so etwas gedämpft. Entscheidend dürfte aber sein, dass die Straße von Hormus dauerhaft geöffnet wird und die Ölpreise nachhaltig sinken. Schließlich sind die Erzeugerpreise in Deutschland im März deutlich stärker gestiegen als erwartet. Grund waren die deutlich höheren Energiepreise. Dies dürfte sich auf die Verbraucherpreise auswirken./jsl/he/jha/





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