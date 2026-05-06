kostenloses Schulessen und Co.

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Kommission hat erstmals eine Strategie zur Bekämpfung von Kinderarmut und für eine vollständig von Armut befreite EU bis 2050 vorgestellt. In den Mitgliedstaaten sollte es nach Ansicht der Brüsseler Behörde etwa kostenlosen Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und Schulessen geben, wie aus dem Papier hervorgeht. Für Eltern seien zudem ein besserer Zugang zu guten Arbeitsstellen, eine Kinderbetreuung und ein soziales Sicherheitsnetz essenziell, um den Armutskreislauf früh zu durchbrechen.

In der EU ist demnach jedes vierte Kind von Armut und/oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Das kostet: Die Industriestaatenorganisation OECD schätzt die Belastung von Kinderarmut und ihre lebenslangen Auswirkungen auf jährlich 3,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Europa. Laut der EU-Kommission ist in den vergangenen fünf Jahren kein nennenswerter Rückgang von Kinderarmut zu beobachten.