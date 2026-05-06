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    Die Bank of America lädt internationale Führungskräfte aus dem asiatisch-pazifischen Raum zu ihrem Breakthrough Technology Dialogue ein

    Die Bank of America lädt internationale Führungskräfte aus dem asiatisch-pazifischen Raum zu ihrem Breakthrough Technology Dialogue ein
    Foto: Elise Amendola - dpa

    Wichtigste Punkte

    • Die Bank of America präsentierte in Singapur ihren Breakthrough Technology Dialogue, dessen Schwerpunkt auf der Erforschung der Kräfte liegt, die den Verlauf unserer Zukunft prägen werden.
    • Der Breakthrough Technology Dialogue, der nun bereits zum fünften Mal stattfindet, bringt eine sorgfältig ausgewählte Gruppe der weltweit einflussreichsten CEOs, Innovatoren, Investoren, Forschern und Wissenschaftern zusammen, um eine sachkundige Diskussion über Fortschritte in den Bereichen künstliche Intelligenz, Quantencomputing, Energie, Medizintechnik und Raumfahrt zu führen.

    SINGAPUR und LONDON, 6. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die Bank of America veranstaltete am 28. April in Singapur ihren Breakthrough Technology Dialogue und brachte eine sorgfältig ausgewählte Gruppe der weltweit einflussreichsten CEOs, Innovatoren, Investoren, Wissenschaftlern und Forschern zusammen, um vor Ort eingehend über die Kräfte zu diskutieren, die den Verlauf unserer Zukunft prägen werden.

    Bank of America showcased its Breakthrough Technology Dialogue podcast in Singapore

    Der Breakthrough Technology Dialogue ist eine der exklusivsten Veranstaltungen der Bank of America, deren Markenzeichen die Qualität der intensiven Diskussionen und Debatten zu hochaktuellen Themen wie künstliche Intelligenz, Quantencomputing, Energie, Medizintechnik und Weltraumforschung ist.

    „Da neue Technologien die Grenzen des Möglichen neu definieren, ist es wichtiger denn je, die richtigen Stimmen zusammenzubringen", sagte Bernard Mensah, Vorsitzender des internationalen Geschäftsbereichs der Bank of America. „Der Breakthrough Technology Dialogue schafft ein Forum für einen konstruktiven Austausch, in dem Perspektiven geteilt werden und gemeinsame Erkenntnisse dazu beitragen, die Zukunft zu gestalten."

    Der Breakthrough Technology Dialogue, der nun bereits zum fünften Mal stattfindet, wurde 2022 auf dem Goodwood Estate im Vereinigten Königreich ins Leben gerufen. Im vergangenen Jahr wurde er auf den asiatisch-pazifischen Raum ausgeweitet, was den globalen Charakter des technologischen Wandels und die Rolle widerspiegelt, die diese Region bei der Förderung von Innovationen spielt.

    Erfahren Sie mehr darüber, wie sich die Bank of America mit bahnbrechenden Technologien auseinandersetzt, und hören Sie sich den Podcast Breakthrough Technology Dialogues an.

    Häufig gestellte Fragen
    Frage: Was ist der Breakthrough Technology Dialogue?
    Antwort: Der Breakthrough Technology Dialogue der Bank of America bringt führende Persönlichkeiten aus Technologie, Industrie und Wissenschaft zusammen, um zu erörtern, wie sich neue Technologien entwickeln und welche weitreichenden Auswirkungen sie auf Wirtschaft und Gesellschaft haben.

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