DAX-Rally treibt Börsen an: Deutsche Standardwerte überflügeln Wall Street

Entwicklung der Indizes

Die wichtigsten Aktienindizes haben sich heute durchweg freundlich entwickelt, wobei die deutschen Standardwerte besonders deutlich zulegen konnten. Der DAX führt das Feld mit einem kräftigen Plus von 2,08 Prozent an und steigt auf 24.913,02 Punkte. Auch der MDAX zeigt sich sehr stark: Der Index der mittelgroßen Werte gewinnt 1,68 Prozent auf 31.831,14 Punkte. Der SDAX, in dem kleinere Unternehmen gelistet sind, legt um 0,98 Prozent auf 18.366,98 Punkte zu und bleibt damit etwas hinter den größeren Indizes zurück. Deutlich verhaltener präsentiert sich der TecDAX. Der Technologieindex steigt nur leicht um 0,16 Prozent auf 3.809,40 Punkte und hinkt damit der breiten Markterholung in Deutschland hinterher. An der Wall Street dominieren ebenfalls positive Vorzeichen. Der Dow Jones klettert um 1,12 Prozent auf 49.856,23 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gewinnt 1,06 Prozent und notiert bei 7.339,00 Punkten. Damit liegen die US-Leitindizes im Mittelfeld der heutigen Kursgewinne: Sie entwickeln sich stärker als SDAX und TecDAX, bleiben aber hinter der sehr dynamischen Aufwärtsbewegung von DAX und MDAX zurück. Insgesamt zeigt sich damit ein überwiegend freundlicher Handelstag, an dem vor allem die großen deutschen Standard- und Nebenwerte die Nase vorn haben, während Technologiewerte – gemessen am TecDAX – vergleichsweise zurückhaltend performen.