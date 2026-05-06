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    US-Anleihen

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    Deutliche Kursgewinne - Entspannungssignale im Nahen Osten

    US-Anleihen - Deutliche Kursgewinne - Entspannungssignale im Nahen Osten
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch angesichts fallender Ölpreise gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,45 Prozent auf 110,62 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel im Gegenzug auf 4,35 Prozent.

    US-Präsident Donald Trump hat ein mögliches Ende des Iran-Kriegs in Aussicht gestellt, Teheran aber gleichzeitig mit heftigen Angriffen gedroht. Falls das Land sich nicht auf eine Vereinbarung einlasse, "beginnen die Bombardements, und diese werden leider ein weitaus größeres Ausmaß und eine weitaus größere Intensität haben als zuvor", drohte Trump. Er stellte die Öffnung der Straße von Hormus auch für den Iran in Aussicht.

    Der Markt interpretierte die Entwicklung als Deeskalationssignal. Die Anleihekurse profitierten von den gesunkenen Ölpreisen. Die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed in diesem Jahr die Zinsen doch noch senken könnte, ist so wieder etwas gestiegen. Entscheidend dürfte aber sein, dass die Straße von Hormus dauerhaft geöffnet wird und die Ölpreise nachhaltig sinken.

    Schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten bewegten den Markt kaum. Die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft der USA ist im April weniger als erwartet gestiegen. Der offizielle monatliche Arbeitsmarktbericht wird am Freitag veröffentlicht./jsl/jha/





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