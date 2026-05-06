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    Daldrup und Söhne: In Lauerstellung

    Bei der Gesamtleistung von Daldrup & Söhne hat es im letzten Jahr nach einem starken Vorjahr eine kleine Konsolidierung mit einem Rückgang um rund 7 Prozent auf 50,8 Mio. Euro gegeben. Trotzdem konnte das operative Ergebnis deutlich ausgeweitet werden, um ca. 28 Prozent auf 8,8 Mio. Euro. Das ist sowohl auf erhebliche Produktivitätsverbesserungen als auch auf mehrere gute Aufträge mit hohen Margen zurückzuführen.

    Und schafft eine aussichtsreiche Ausgangslage für das laufende Jahr, in das das Unternehmen nach gewonnenen Großaufträgen in 2025 mit einem sehr hohen Auftragsbestand gestartet ist. Das verspricht nun auch einen Schub für die Gesamtleistung.

    Die Aktie hat das korrekt antizipiert und ist Mitte letzten Jahres in einen steileren Aufwärtstrendkanal eingeschert, der sich von dem seit über fünf Jahren laufenden langfristigen Trend noch nach oben abgesetzt hat. Zwischenzeitlich hat die Aktie sogar noch den Ausbruch nach oben aus dem neuen Trendkanal versucht, ist in überkaufter Lage aber gescheitert und hat im Anschluss deutlich korrigiert. In den letzten beiden Monaten ist daraus ein Doppeltief hervorgegangen, das könnte die untere Grenze der Korrektur darstellen.

    Um ein eindeutig positives technisches Signal zu generieren, müsste die Aktie das Zwischenhoch aus dem letzten Monat überwinden. In dem Fall wäre der Weg zum Jahreshoch weitgehend frei.

    Eventuell braucht es für diese Attacke noch einen Treiber. Da insbesondere im Bereich der Geothermie weitere Großprojekte vergeben werden, könnten neuerliche Akquiseerfolge in diesem attraktiven Geschäftsfeld diesen Zweck erfüllen.

    (aktien-global.de, erstellt 06.05.26, 17:45 Uhr, veröffentlicht 06.05.26, 17:52 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

    Die Daldrup & Soehne Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 23,40EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 17:29 Uhr) gehandelt.



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