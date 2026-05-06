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    Bullenmarkt

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    Bill Ackman: Qualitäts-Aktien sind noch günstig

    Milliardär und Hedgefonds-Manager Bill Ackman ist der Ansicht, dass Qualitätsaktien trotz der jüngsten neuen Allzeithochs an den Märkten weiterhin günstig sind.

    Bullenmarkt - Bill Ackman: Qualitäts-Aktien sind noch günstig
    Foto: Manuel Balce Ceneta - AP Images

    Der Gründer und CEO von Pershing Square Capital Management erklärt, dass sein Unternehmen kürzlich 5 Milliarden US-Dollar eingesammelt hat und dieses Kapital aktiv investiert – etwa 35 Prozent. davon sind bereits angelegt. Das sagt er in einem aktuellen Interview gegenüber CNBC.

    "Interessanterweise glaube ich, dass Aktien – also die Unternehmen, die wir mögen – trotz der allgemeinen Marktentwicklung immer noch ziemlich günstig sind. Wenn man die Bewertungskennzahlen vergleicht, liegen wir heute vielleicht im niedrigen 20er-Bereich, also etwa beim 20- bis 21-Fachen der Gewinne. Historisch lag der Marktdurchschnitt eher bei 16- bis 17-Fachen. Aber das durchschnittliche Unternehmen von vor 20 Jahren unterscheidet sich stark vom durchschnittlichen Unternehmen heute."

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    Der Fondsmanager Ackman zieht einen gewichtigen Vergleich zu früheren Marktgeschehen.

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    "Früher konnten sehr große Unternehmen nicht besonders schnell wachsen. Heute gehören die größten Unternehmen zu den am schnellsten wachsenden, qualitativ hochwertigsten Firmen der Welt. Die Zusammensetzung des Marktes ist also deutlich hochwertiger, wachstumsstärker und insgesamt besser. Wenn man daher ein Bewertungsniveau im niedrigen 20er-Bereich für den Gesamtmarkt zahlt, kann das durchaus günstig sein."

    Die Worte Ackmans erinnern aber auch an die Warnung der Börsenlegende und "Vater" des Investmentfonds, Sir John Templeton. Er sagte: "Die teuersten Worte lauten: Dieses Mal wird alles anders."

    Ackman geht in seinen Asführungen auch auf Künstliche Intelligenz ein. Er meint dass "heute jedes Unternehmen ein KI-Unternehmen ist."

    "Die entscheidende Frage ist: Wird KI Ihr Geschäft stören – oder wird sie es verbessern?" Man mag hinzufügen: Wenn diesmal alles anders ist ...

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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