Öl-Schock entscheidet ALLES! Aber diese TECH- Werte und Altcoins heben ab! Die Märkte stehen vor einer massiven Zerreißprobe! Auf der einen Seite droht uns durch die heiklen Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran ein geopolitischer Schock. Der Ölpreis (Brent) wird zum absoluten Schicksals-Indikator für die Weltwirtschaft und unsere Portfolios. Ich zeige euch heute meinen exklusiven "Ölpreis-Code": Aber während die Makro-Daten Angst machen, bietet uns die Mikro-Ebene gerade historische Chancen! Ich analysiere die extrem starken Quartalszahlen von Uber und AMD und zeige euch exakt, an welchen Marken ich nachkaufen werde. Und für alle Krypto-Investoren: Warum ein massives Setup dafür sorgen könnte, dass Altcoins in den nächsten Tagen um bis zu 30% explodieren!



