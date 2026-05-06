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    Besonders beachtet!

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    Deutz Aktie weiter im Aufwärtstrend - 06.05.2026

    Am 06.05.2026 ist die Deutz Aktie, bisher, um +6,22 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutz Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutz Aktie weiter im Aufwärtstrend - 06.05.2026
    Foto: DEUTZ AG

    Deutz ist ein traditionsreicher Motorenhersteller, fokussiert auf Diesel-, Gas- und zunehmend hybride/antriebsnahe Lösungen für Off-Highway-Anwendungen (Baumaschinen, Landtechnik, Stationärmotoren). Marktstellung: globaler Nischenplayer mit starker OEM-Verankerung. Wichtige Wettbewerber: Cummins, Perkins, Kubota, Volvo Penta. USP: breite Plattform, modulare Motoren, Service-Netz, Technologiewechsel zu alternativen Antrieben.

    Deutz aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 06.05.2026

    Die Deutz Aktie kann am heutigen Handelstag um +6,22 % auf 10,590 zulegen. Das sind +0,620  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,02 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutz Aktie. Nach einem Plus von +2,02 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 10,590. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Der heutige Anstieg bei Deutz konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -9,15 % nicht vollständig ausgleichen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +11,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,27 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Deutz eine positive Entwicklung von +18,59 % erlebt.

    Während Deutz heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,64 %. Damit gehört Deutz heute zu den auffälligeren Werten.

    Deutz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,97 %
    1 Monat +21,27 %
    3 Monate -9,15 %
    1 Jahr +31,28 %
    Stand: 06.05.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Deutz Aktie

    Es gibt 153 Mio. Deutz Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,61 Mrd.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Caterpillar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,22 %. Volvo Registered (B) notiert im Plus, mit +3,67 %. CNH Industrial notiert im Plus, mit +4,87 %.

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    Ob die Deutz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutz

    +6,37 %
    +12,36 %
    +20,34 %
    -8,99 %
    +31,93 %
    +70,84 %
    +47,14 %
    +119,93 %
    -42,73 %
    ISIN:DE0006305006WKN:630500
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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