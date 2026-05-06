UNIQA stärkt Kapitalbasis mit frühzeitigem Rückkauf und neuer...

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Wien, 6. Mai 2026 - UNIQA Insurance Group AG setzt einen weiteren gezielten Schritt in ihrem vorausschauenden Kapitalmanagement. Der Konzern startete am 5. Mai 2026 ein Rückkaufangebot (Tender Offer) für eine 2015 begebene nachrangige Tier-2-Anleihe und hat gleichzeitig erfolgreich eine neue Tier-2-Benchmarkanleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe wurde bei institutionellen Investoren in Österreich und international erfolgreich platziert und unterstreicht die starke Nachfrage nach nachrangigem Kapital von UNIQA. Der Ausgabepreis wurde mit 99,369 Prozent des Nennbetrags festgelegt. Die Neue Anleihe wird in den ersten zehn Jahren mit einem festen Zinssatz von 4,5% per annum und danach mit einem variablen Zinssatz auf Basis des 3-Monats-EURIBOR ( oder dem jeweiligen Ersatz-Referenzzinssatz) zuzüglich einer Marge ( einschließlich eines Step-ups von 100 Basispunkten) verzinst. Die Transaktion trägt zur Stabilität, Planbarkeit und regulatorischen Qualität der Kapitalbasis von UNIQA bei.



Proaktiv handeln, Stabilität sichern: UNIQA setzt auf frühzeitige Refinanzierung



Der Rückkauf bezieht sich auf einen ausstehenden Nominalbetrag von 326,3 Mio. Euro einer ursprünglich 500 Mio. Euro umfassenden nachrangigen Fixed-to-Floating-Rate-Tier-2-Anleihe mit Endfälligkeit 2046 und erfolgt vor dem ersten Emittenten-Kündigungstermin am 27. Juli 2026. UNIQA nutzt damit bewusst ein günstiges Marktfenster, um bestehendes Tier-2-Kapital frühzeitig und kontrolliert zu refinanzieren und sich unabhängig von kurzfristigen Marktbewegungen oder erhöhtem Refinanzierungsdruck aufzustellen.



"Diese Transaktion ist ein weiterer konsequenter Schritt in unserem disziplinierten Kapitalmanagement im Rahmen von UNIQA 3.0 - Growing Impact. Indem wir den Rückkauf noch vor dem ersten Kündigungstermin umsetzen und gleichzeitig eine neue Tier-2- Benchmarkanleihe begeben, behalten wir die volle Kontrolle über den Zeitpunkt der Refinanzierung. Zugleich ermöglichen wir bestehenden Investoren, frei werdende Liquidität ohne Unterbrechung in eine neue UNIQA Anleihe zu investieren", sagt Kurt Svoboda , CFO/CRO der UNIQA Insurance Group AG. "Dass wir unsere Strategie schneller als geplant umsetzen - getragen von hoher Profitabilität und einer starken Kapitalbasis -, erlaubt es uns, proaktiv zu handeln und unsere Kapitalallokation konsequent an unseren strategischen Zielen auszurichten."



Stärkung der Kapitalbasis und Unterstützung des künftigen Wachstums



Der Rückkauf der bestehenden Anleihe ist an den erfolgreichen Abschluss der Neuemission gekoppelt. Insgesamt wird die Transaktion die Solvency-II-Quote von UNIQA leicht erhöhen und damit die bereits starke Kapitalposition des Konzerns weiter stärken.



Kurzfristig entsteht ein einmaliger Aufwand durch den Rückkauf über Par, der vollständig im Geschäftsjahr 2026 verbucht wird. Der bestehende Ausblick für 2026 bleibt unverändert.



Die finalen Ergebnisse des Rückkaufangebots werden kurz nach Ende der Angebotsfrist am 13. Mai 2026 erwartet.



Mit der neuen Tier-2-Anleihe stärkt UNIQA die Stabilität und Verlässlichkeit ihrer Kapitalbasis weiter. Die Transaktion refinanziert bestehende Tier-2-Instrumente - einschließlich des Rückkaufs - und verschafft zusätzliche finanzielle Flexibilität für allgemeine Unternehmenszwecke sowie für die langfristige strategische Entwicklung und Wachstumsambitionen der UNIQA Group.



Die Transaktion hat keinen Einfluss auf die Dividendenpolitik von UNIQA und wird voraussichtlich keine Auswirkungen auf die Ratings des Konzerns haben.



Klares Signal an Investoren und Ratingagenturen



Mit der Transaktion unterstreicht UNIQA ihren Anspruch auf aktives Kapitalmanagement. Frühzeitige Refinanzierungen gelten im Kapitalmarkt als Zeichen finanzieller Stärke und strategischer Weitsicht - insbesondere in einem Umfeld geopolitischer Unsicherheiten und volatiler Finanzmärkte.



Auch von externer Seite wird der eingeschlagene Kurs bestätigt: In ihrer begleitenden Presseinformation hebt Standard & Poors das vorausschauende Kapitalmanagement von UNIQA sowie die robuste Kapitalausstattung des Konzerns hervor. Die Ratingagentur verweist darauf, dass die frühzeitige und kontrollierte Refinanzierung von Kapitalinstrumenten die finanzielle Flexibilität stärkt und zur langfristigen Stabilität der Kapitalbasis beiträgt - insbesondere in einem von Unsicherheiten geprägten Marktumfeld.



Handeln aus einer Position der Stärke: Konsequente Umsetzung der Strategie "UNIQA 3.0 - Growing Impact"



Die Transaktion ist vollständig in die Konzernstrategie UNIQA 3.0 - Growing Impact eingebettet. "Nach einem Geschäftsjahr 2025 mit Rekordergebnissen, einer starken Solvenzquote und deutlich übertroffenen strategischen Zielwerten können wir als UNIQA aus einer Position der Stärke handeln" , sagt Svoboda . "Wir optimieren unsere Kapitalbasis genau dann, wenn es strategisch sinnvoll ist - vorausschauend, diszipliniert und im Einklang mit unserer nachhaltigen Wachstums- und Dividendenstrategie."



Überblick Ah hoc und Presseinformationen:



Ad hoc 1

UNIQA startet Angebot zum Rückkauf von in 2015 ausgegebenen nachrangigen (Tier 2) Anleihe und beabsichtigt Begebung einer neuen EUR 500 Mio. fix zu variabel verzinslichen nachrangigen (Tier 2) Anleihe



Ad hoc 2



UNIQA Insurance Group AG platziert erfolgreich neue EUR 500.000.000 fix zu variabel verzinsliche nachrangige (Tier 2) Anleihe

S&P



Austria-Based Multiline Insurer UNIQA Insurance Group AG's Proposed Notes Rated 'BBB+'



Bildmaterial Kurt Svoboda , CFO/CRO der UNIQA Insurance Group AG

UNIQA Group



Die UNIQA Group ist eine der führenden

Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18 Millionen Kund:innen.



In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.



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Die hierin beschriebene Rückkauftransaktion wird weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten oder in die Vereinigten Staaten durchgeführt, weder unter Nutzung des Postwegs noch mittels anderer Kommunikationsmittel oder -instrumente (einschließlich, aber nicht beschränkt auf E-Mail, Fax, Telefon und das Internet) des zwischenstaatlichen oder internationalen Handelsverkehrs oder über eine nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten. Das Rückkaufangebot kann weder über solche Kommunikationsmittel, - instrumente oder -einrichtungen noch von innerhalb der Vereinigten Staaten angenommen werden.



Diese Mitteilung ist kein Angebot und keine Einladung oder Aufforderung an die Öffentlichkeit in Zusammenhang mit einem Angebot im Sinn der Prospektverordnung (EU) 2017/1129, in der jeweils gültigen Fassung (die " Prospektverordnun g"). Das Angebot und der Verkauf der Neuen Anleihe erfolgten aufgrund einer Ausnahme gemäß der Prospektverordnung von der Verpflichtung, einen Prospekt für Angebote von Wertpapieren zu erstellen.



Ein Zulassungsprospekt wird ausschließlich zum Zweck der Zulassung der Neuen Anleihe zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse erstellt. Der Prospekt wird, wenn und sobald von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligt, in elektronischer Form auf der Internetseite von UNIQA unter https://www.uniqagroup.com/grp/investor -relations/debt-investors.en.html kostenlos zum Download verfügbar sein.



Rückfragehinweis:

Klaus Kraigher

Pressesprecher

UNIQA Insurance Group AG

Telefon: +43 664 8231997

E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at

Website: https://www.uniqa.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom

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