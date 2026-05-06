Lokalzeitung ist extrem wichtig

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat die Bedeutung lokaler Medien betont. "Die Lokalzeitung ist deshalb extrem wichtig, weil nichts davon vom Fernsehen, von Privaten, von Öffentlich-Rechtlichen kompensiert werden kann", sagte er bei einer Veranstaltung des Verbands Deutscher Lokalzeitungen und Lokalmedien e.V. (VDL). "Die Menschen interessieren sich schon, was vor Ort passiert, mehr als das, was im Großen und Ganzen passiert." Linnemann sagte, er selbst schaue als Fan des Fußball-Zweitligisten SC Paderborn bei Spielen zunächst in seine Lokalzeitung, um den Kommentar zu lesen. Der Politiker ist auch Vizepräsident des ostwestfälischen Clubs.

Bei einer Podiumsdiskussion hatte der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Wirtschaft und Energie, Christian Freiherr von Stetten, zuvor ebenfalls die Bedeutung lokaler Medien für ländliche Räume hervorgehoben. "Meine Bitte ist, dass Sie in der Fläche bleiben", sagte der CDU-Politiker. Reporter vor Ort seien auch Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger.