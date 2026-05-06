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    CDU-Generalsekretär Linnemann

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    Lokalzeitung ist extrem wichtig

    CDU-Generalsekretär Linnemann - Lokalzeitung ist extrem wichtig
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat die Bedeutung lokaler Medien betont. "Die Lokalzeitung ist deshalb extrem wichtig, weil nichts davon vom Fernsehen, von Privaten, von Öffentlich-Rechtlichen kompensiert werden kann", sagte er bei einer Veranstaltung des Verbands Deutscher Lokalzeitungen und Lokalmedien e.V. (VDL). "Die Menschen interessieren sich schon, was vor Ort passiert, mehr als das, was im Großen und Ganzen passiert." Linnemann sagte, er selbst schaue als Fan des Fußball-Zweitligisten SC Paderborn bei Spielen zunächst in seine Lokalzeitung, um den Kommentar zu lesen. Der Politiker ist auch Vizepräsident des ostwestfälischen Clubs.

    Bei einer Podiumsdiskussion hatte der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Wirtschaft und Energie, Christian Freiherr von Stetten, zuvor ebenfalls die Bedeutung lokaler Medien für ländliche Räume hervorgehoben. "Meine Bitte ist, dass Sie in der Fläche bleiben", sagte der CDU-Politiker. Reporter vor Ort seien auch Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger.

    Von Stetten sagte, lokale Berichterstattung würdige Ehrenamt und Engagement. Es sei wichtig, dass auch über kleinere Veranstaltungen berichtet werde. "Das ist Ansporn, etwas Ehrenamtliches aufzubauen, wenn Sie damit rechnen können, dass es anschließend auch in der Zeitung gewürdigt wird." Jede zusätzliche Seite im Lokalen stärke Demokratie und Ehrenamt.

    Auch der Verleger Christian Röhm betonte die Rolle regionaler Medien. Trotz rückläufiger Printauflagen hätten viele Häuser "die größte Reichweite aller Zeiten über die verschiedenen Kanäle, die wir nutzen". "Tatsächlich ist unsere Reichweite vor allen Dingen in unseren ländlichen Gebieten absolut dominant", sagte das VDL-Vorstandsmitglied und Verleger der "Sindelfinger Zeitung"/"Böblinger Zeitung". Röhm forderte zugleich mehr Austausch zwischen Politik und Journalismus. Politiker sollten mehr Zeit mit Journalisten verbringen als mit eigenen Pressesprechern, die Inhalte für soziale Medien produzierten. "Ein ordentlicher Clip von uns, ein ordentliches Interview mit uns ist 10-mal mehr wert als ein Ding in eigener Sache." Und diese Glaubwürdigkeit, die müsse erhalten bleiben für die Zukunft./svv/DP/jha






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