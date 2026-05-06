Polen ist bereit zur Aufnahme von mehr US-Soldaten

WARSCHAU (dpa-AFX) - Nach der Ankündigung einer Reduzierung von US-Truppen in Deutschland durch Präsident Donald Trump hat Polen seine Bereitschaft bekräftigt, mehr US-Soldaten aufzunehmen. "Wir haben die dafür erforderliche Infrastruktur", sagte Präsident Karol Nawrocki während eines Besuchs bei den Streitkräften in Litauen. "Ich werde Trump dazu ermutigen, dass diese Soldaten in Europa bleiben." In welchem Land er sie stationiere, sei die Entscheidung des US-Präsidenten.

Vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen zwischen Trump und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte die US-Regierung kürzlich den Teilabzug von Soldaten aus Deutschland angeordnet. Rund 5.000 von ihnen sollen in den nächsten sechs bis zwölf Monaten verlegt werden - nach Trumps Worten könnten es am Ende sogar "weit mehr" sein.