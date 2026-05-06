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    Polen ist bereit zur Aufnahme von mehr US-Soldaten

    Polen ist bereit zur Aufnahme von mehr US-Soldaten
    Foto: Siarhei - 356130783

    WARSCHAU (dpa-AFX) - Nach der Ankündigung einer Reduzierung von US-Truppen in Deutschland durch Präsident Donald Trump hat Polen seine Bereitschaft bekräftigt, mehr US-Soldaten aufzunehmen. "Wir haben die dafür erforderliche Infrastruktur", sagte Präsident Karol Nawrocki während eines Besuchs bei den Streitkräften in Litauen. "Ich werde Trump dazu ermutigen, dass diese Soldaten in Europa bleiben." In welchem Land er sie stationiere, sei die Entscheidung des US-Präsidenten.

    Vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen zwischen Trump und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte die US-Regierung kürzlich den Teilabzug von Soldaten aus Deutschland angeordnet. Rund 5.000 von ihnen sollen in den nächsten sechs bis zwölf Monaten verlegt werden - nach Trumps Worten könnten es am Ende sogar "weit mehr" sein.

    Bei Nawrockis Antrittsbesuch im Weißen Haus im vergangenen Herbst hatte Trump dem rechtskonservativen Staatschef zugesichert, keine US-Soldaten aus Polen abzuziehen. Sollte Warschau dies wünschen, könnten es sogar mehr werden, sagte Trump.

    Polen hofft seit langem auf ständige US-Militärbasis

    Das Nato-Mitglied Polen hofft seit langem auf eine größere ständige US-Militärbasis im Land. Besonders groß war diese Hoffnung 2003, als die USA in den Irak einmarschierten. Polen gehörte damals anders als Deutschland zur "Koalition der Willigen". In dem Land rechnete man sich deshalb eine Zeit lang gute Chancen auf eine Verlegung der US-Basis Ramstein nach Polen aus.

    Derzeit sind nach Angaben Nawrockis fast 10.000 amerikanische Soldaten in Polen stationiert. Die meisten von ihnen rotieren regelmäßig zwischen verschiedenen US-Militärbasen in Europa. In Posen (Poznan) gibt es zudem eine kleine ständige Garnison, die die Infrastruktur-Unterstützung für alle in Polen stationierten US-Soldaten leistet./dhe/DP/jha






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