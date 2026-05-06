🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDiamondback Energy AktievorwärtsNachrichten zu Diamondback Energy

    Besonders beachtet!

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Diamondback Energy Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 06.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Diamondback Energy Aktie bisher Verluste von -5,82 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Diamondback Energy Aktie.

    Besonders beachtet! - Diamondback Energy Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 06.05.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Diamondback Energy ist ein US-E&P-Unternehmen mit Fokus auf Schieferöl und -gas im Permian Basin (Midland/Delaware). Kernleistung: Exploration, Förderung und Vermarktung von Öl, Gas und NGLs mit Kostenführerschaft. Wichtige Wettbewerber: Pioneer Natural Resources, ConocoPhillips, EOG, Devon. Stärken: hohe Kapitaldisziplin, große zusammenhängende Flächen, Effizienz und niedrige Break-even-Kosten.

    Diamondback Energy Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 06.05.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Diamondback Energy Aktie. Mit einer Performance von -5,82 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Diamondback Energy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,33 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,82 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    31.015,89€
    Basispreis
    21,62
    Ask
    × 12,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    25.900,00€
    Basispreis
    22,82
    Ask
    × 12,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Diamondback Energy Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +23,64 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Diamondback Energy Aktie damit um -4,57 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,42 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +35,71 % gewonnen.

    Während Diamondback Energy deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,44 %.

    Diamondback Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,57 %
    1 Monat +3,42 %
    3 Monate +23,64 %
    1 Jahr +46,81 %
    Stand: 06.05.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur Diamondback Energy Aktie

    Es gibt 281 Mio. Diamondback Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,63 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 06.05. - US Tech 100 stark +1,23 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Diamondback Energy

    Devon Energy, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,68 %. EOG Resources notiert im Minus, mit -4,19 %. Occidental Petroleum notiert im Minus, mit -6,83 %. ConocoPhillips verliert -3,79 %

    Diamondback Energy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Diamondback Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diamondback Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Diamondback Energy

    -6,23 %
    -4,77 %
    +3,25 %
    +24,95 %
    +47,60 %
    +44,14 %
    +149,82 %
    +134,11 %
    +1.161,15 %
    ISIN:US25278X1090WKN:A1J6Y4
    Diamondback Energy direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Diamondback Energy Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 06.05.2026 Am heutigen Handelstag muss die Diamondback Energy Aktie bisher Verluste von -5,82 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Diamondback Energy Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     