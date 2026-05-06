Diamondback Energy Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 06.05.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Diamondback Energy Aktie. Mit einer Performance von -5,82 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Diamondback Energy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,33 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,82 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Diamondback Energy ist ein US-E&P-Unternehmen mit Fokus auf Schieferöl und -gas im Permian Basin (Midland/Delaware). Kernleistung: Exploration, Förderung und Vermarktung von Öl, Gas und NGLs mit Kostenführerschaft. Wichtige Wettbewerber: Pioneer Natural Resources, ConocoPhillips, EOG, Devon. Stärken: hohe Kapitaldisziplin, große zusammenhängende Flächen, Effizienz und niedrige Break-even-Kosten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Diamondback Energy Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +23,64 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Diamondback Energy Aktie damit um -4,57 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,42 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +35,71 % gewonnen.

Während Diamondback Energy deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,44 %.

Diamondback Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,57 % 1 Monat +3,42 % 3 Monate +23,64 % 1 Jahr +46,81 %

Informationen zur Diamondback Energy Aktie

Stand: 06.05.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 281 Mio. Diamondback Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,63 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Diamondback Energy

Devon Energy, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,68 %. EOG Resources notiert im Minus, mit -4,19 %. Occidental Petroleum notiert im Minus, mit -6,83 %. ConocoPhillips verliert -3,79 %

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Ob die Diamondback Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diamondback Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.